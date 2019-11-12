СМИ: армию КНР могут подключить для разгона протестующих в Гонконге

На улицах Гонконга уже несколько месяцев продолжаются массовые беспорядки. С протестующими борется местная полиция. Однако, как пишут китайские СМИ, для наведения порядка в Гонконг готовы войти подразделения народно-освободительной армии КНР (НОАК), которые в случае необходимости окажут всю требующуюся помощь местным правоохранителям.

В частности, издание Global Times сообщает, что гарнизоны НОАК окажут полицейским Гонконга поддержку в соответствии с основным законом Поднебесной. При этом журналисты газеты призывают правоохранителей быть «сильными» и «жесткими».

В свою очередь корреспонденты China Daily, которые находятся на месте событий, пишут, что протестующие ведут себя «безобразно» из-за «терпимости и сдержанности» местных полицейских. Поэтому, как считают они, гонконгским правоохранителям нужна помощь китайских военных.

Напомним, массовые беспорядки в Гонконге не прекращаются с лета 2019 года. Катализатором к их началу стало принятие закона об экстрадиции заключенных. Согласно этому документу правительство могло задерживать и выдавать людей другим странам.

Местные жители, возмущённые этим, вышли на улицы, начались с тычки полицейскими и перекрытие дорог, станций метро и аэропортов. Власти вынуждены были пойти на уступки, отозвав законопроект. Однако массовые протесты до сих пор продолжаются.