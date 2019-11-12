Социологи определили главные страхи россиян

Как следует из опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), больше всего россияне опасаются роста социальной несправедливости, риска снижения доходов, а также возможности потерять бесплатную медицинскую помощь. Результаты опроса оказались в распоряжении РБК.

В частности, 68% респондентов больше всего боятся роста социальной несправедливости, чуть меньше наших сограждан 63% опасаются потерять уровень имеющегося дохода. Оказаться без бюджетной медицинской помощи боятся 58%. Такое же число опрошенных опасаются возможного роста цен на товары. 39% беспокоят внутренние беспорядки в стране. 20% россиян, принявших участие в опросе, опасаются обострения международных конфликтов, 35% боятся потерять работу и 36% более всего беспокоит рост преступности.

Социологи уточняют, что больше всего социальная несправедливость пугает участников опроса в возрастной категории 45-50 лет (72%). Среди россиян за 60, таких 71%. В возрасте 35-44 лет несправедливости опасаются 69% респондентов. Снижения доходов боятся 71% россиян в возрасте 45-79 лет.

Ранее сообщалось, что в результате опроса выяснилось, что оплату безналичными платежами предпочитают только 2% наших сограждан.