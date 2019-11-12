В Госдуме предложили вернуть прежний возраст выхода на пенсию

Николай Харитонов – глава комитета по региональной политике, проблемам Севера и Дальнего Востока нижней палаты российского парламента – предложил российскому Кабмину рассмотреть вопрос о возвращении прежнего возраста выхода на пенсию для жителей Дальневосточного федерального округа (ДФО).

По его мнению, население, проживающее в суровых климатических условиях, заслуживает особых привилегий, пишет газета «Известия».

При этом депутат подчеркнул, что ДФО – это особая территория с суровыми климатическими условиями.

«Для того чтобы люди туда приезжали и оставались, им нужна особая мотивация, – пояснил Харитонов. – Одним из её элементов мог бы стать пересмотр параметров пенсионной системы, а именно возвращение прежнего возраста выхода на пенсию – 55 лет для женщин и 60 для мужчин».

Он также подчеркнул, что сейчас наблюдается серьёзный отток жителей из северных регионов, который существенно вырос после пенсионной реформы.

«Поэтому было бы правильным, хотя для тех, кто живёт на Дальнем Востоке вернуть прежний возраст выхода на пенсию. Это остановит людей, которые массово покидают ДФО и привлечёт сюда граждан из других регион, что благотворно скажется на экономическом развитии округа», – резюмировал Харитонов.

Между тем, опрошенные газетой эксперты, считают, что эта инициатива депутата не будет поддержана, так как другие регионы с тяжёлыми климатическими условиями тоже могут потребовать аналогичных преференций.