В Израиле рассказали, что сделает Россию мировым лидером

Как пишет израильский эксперт Джонатан Якобсон в издании Haaretz, Россия может вернуть себе мировое лидерство и укрепить статус на международной арене благодаря климатическим изменениям.

Автор считает, что здесь бесценную роль сыграет выгодное географическое положение, поскольку по сведениям геологов десятилетней давности примерно 30% мировых запасов природного газа и 13 % мировых запасов нефти залегают под ледниками полярной зоны Северного полушария.

По мере потепления климата и таяния вечной мерзлоты в Арктике, Россия получает доступ к этим природным богатствам, а значит торговые маршруты через Северный Ледовитый океан станут более перспективными особенно для стран, имеющих порты в Северном и Балтийском морях. В первую очередь, можно говорить о России, пишет эксперт.

Он уверен, что в случае функционирования арктических путей в течение всего года, Суэцкий канал потеряет две трети торговли.

В этой связи Россия «перекроит» карту глобальной торговли, которую долгое время возглавляли США, уверен Якобсон. Помимо этого, Россия сможет увеличить объемы сельскохозяйственного производства из-за доступности земель, добавил эксперт.