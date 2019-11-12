В Кремле оценили идею Назарбаева о встрече Путина с Зеленским

Дмитрий Песков – руководитель пресс-службы главы российского государства в ходе ежедневного брифинга для журналистов прокомментировал идею бывшего президента Казахстана Нурсултана Назарбаева, предложившего организовать на территории страны встречу лидеров РФ и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского.

По словам представителя Кремля, власти РФ признательны господину Назарбаеву за его усилия по налаживанию российско-украинских отношений. При этом Песков подчеркнул, что встреча без её тщательной подготовки не принесла бы большую пользу, передаёт ТАСС.

«Наш президент сам неоднократно заявлял, что никогда не отказывается от подобных встреч и этой встречи тоже, – пояснил Песков. – Но он также считает, что встреча ради встречи принесёт минимум пользы, она должна быть хорошо подготовлена», – резюмировал Песков, добавив, что в настоящее время Москва сконцентрирована на подготовке к процессам нормандского формата.

Напомним, ранее стало известно, что первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев в ходе 5-го ежегодного политического форума «Астана Клуб» заявил, что предложил организовать встречу между главами РФ и Украины. При этом он подчеркнул, что уже получил согласие Зеленского на тет-а-тет.

«Я об этом уже сообщил президенту России. Теперь посмотрим. Если нейтральная площадка нужна, я предложил Казахстан», – сказал Назарбаев.