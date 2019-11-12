В технологичные нацпроекты вольют 6 триллионов

Как заявил вице-премьер РФ Дмитрий Козак по итогам совещания с членами правительства, которое провёл президент РФ Владимир Путин, объем заказа на производство высокотехнологичной продукции для реализации нацпроектов может превысить 6 трлн рублей. При этом правительство намерено стимулировать отечественные предприятия к расширению номенклатуры производства такой продукции.

"Потенциальный объём заказа для российских предприятий - 6,2 трлн рублей, которые можно получить на государственном и муниципальном заказе", - передает Finmarket слова Козака. Он также сообщил, что уже была проведена инвентаризация возможностей российской промышленности на предмет ее возможностей создавать такую продукцию, добавил он. "С точки зрения натурального выражения - 83% продукции производится в РФ и может быть приобретено в рамках государственных и муниципальных закупок", - сказал вице-премьер.

"Что касается государственного регулирования государственных и муниципальных закупок, то параллельно была проведена инвентаризация практик применения действующего законодательства по государственным и муниципальным контрактам, выявлены пробелы в законодательстве, которые позволяют обходить требования по преференциям для российской продукции", - сказал Козак. Было принято постановление правительства, которое, по его словам, "закрывает такие возможности".

При этом может предоставляться либо ценовая преференция - 15% для всей продукции и 30% для радиоэлектронной промышленности, либо происходит подключение механизма "третий лишний", когда при наличии двух отечественных производителей зарубежные исключаются из закупок, пояснил вице-премьер.

Минфин прогнозирует, что расходы на национальную экономику в 2019 г. составят 2,64 трлн руб., 2020 г. – 2,552 трлн руб., в 2021 г. – 2,776 трлн руб. 19 сент. 2018 г. Это эквивалентно приросту данной статьи расходов в 2020-2021 гг. на 2,7%(г/г) в среднем. При этом рост экономики РФ в 2021 году запланирован на уровне 6,6%. Это означает, объясняет аналитик управления операций на российском фондовом рынке ИК «Фридом Финанс» Александр Осин, снижение данного показателя в реальном выражении и неважно, как это снижение будет перераспределено в рамках нацпроектов.

Основная тенденция, заложенная в бюджете 2020 – 2022 годов, – дальнейшее самоустранение государства в лице его либерального руководства от регулирования, планирования и финансирования социально-экономических процессов в России, указывает эксперт. Прирост расходов бюджета в 2020 – 2022 гг. планируется на уровне 4%, 6% и 5%. Однако, даже номинальный рост ВВП первой половины 2019 г., несмотря на глобальный спад и замедление инфляции, выше этого показателя, составляя 7%.

Реальные расходы государства на все социальные статьи будут сокращены, бесплатные государственные услуги в здравоохранении и образовании продолжат – по воле правительства – вытесняться частными, платными. Реальная инвестиционная поддержка экономики со стороны государства с учетом сокращения объема расходов к ВВП также сократится. Стимулирование экономики, ряд отраслей которой переживают дефляционный кризис, а банковский сектор накопил плохих долгов нефинансовых организаций в размере 8% от общего объема не предполагается. Бюджет не соответствует потребностям экономики, и при изменении внешних условий, уверен Александр Осин, будет существенно пересмотрен.

Между тем, в условиях торможения мировой экономики и низкой инвестиционной активности частного сектора госзаказ и добавившиеся к нему нацпроекты выступают в роли опоры для роста российской экономики, напоминает руководитель партнерских программ инвестиционно-образовательной площадки "Линейка" Вячеслав Максименко. Это подтверждает то влияние, которое оказало промедление с их исполнением на темпы роста ВВП в этом году, которые по прогнозам Банка России окажутся в диапазоне 0,8-1,3% против изначально ожидавшихся 1,0-1,5%.

Одним из направлений нацпроектов было определено ускорение экономического роста, что согласуется с другой давно лелеемой властями задачей по снижению от нефтяной зависимости, указывает эксперт. И до недавнего времени работа в этом направлении шла с переменным успехом – доля высокотехнологических и наукоемких отраслей в экономике за последние восемь лет вырос незначительно с 19,7% до 21,3%, так и не достигнув целевого диапазона в 25,6%. Сыграли свою роль санкции, ослабление рубля, которое ухудшило возможности для закупки зарубежного оборудования, сдерживают развитие и общие проблемы для российской экономики – неоднозначный деловой климат и несовершенное законодательство в отношении интеллектуальной собственности.

Сегодня по оценкам Высшей школы экономики, доля России в мировом экспорте высокотехнологичных услуг составляет всего 0,8-0,9%, а высокотехнологичных товаров — 0,2-0,4%. По данным Минэкономразвития несырьевой неэнергетиеский экспорт в целом по итогам 2018 года составил $149,4 млрд. и текущие темпы (рост на 11,4%) не позволяют рассчитывать на прорыв и выполнение ориентира в $250 млрд. к 2024 году, а вместе с этим и на коренную трансформацию экономики.

Поэтому последние инициативы правительства по поддержке отечественных производителей высокотехнологической продукции можно только приветствовать, говорит Вячеслав Максименко. 6,2 трлн руб., о которых сказал вице-премьер, это четверть от запланированных трат на нацпроекты в 25,7 трлн руб. Это и есть та промышленная политика, которая помогла многим странам с развивающейся экономикой шагнуть резко вперед и навязать конкуренцию лидерам. Главное, определиться с приоритетами и избежать злоупотреблений, замечает он.