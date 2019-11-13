Бундестаг принял законопроект о поправках к газовой директиве ЕС

Парламент Германии принял законопроект, который выводит газопровод «Северный поток-2» из-под действия газовой директивы ЕС.

Согласно поправкам к директиве, которые вступили в силу ещё в мае 2019 года, компания не может добывать «голубое топливо» и одновременно владеть трубопроводом в Евросоюзе, по которому он доставляется.

Поправки утверждают исключения из требований к газовой директиве ЕС третьего энергопакета для трубопроводов, которые «тянутся из стран», не входящих в Евросоюз.

Напомним, депутаты Бундестаг планировали проголосовать за этот законопроект ещё на прошлой неделе, однако 8 ноября по данному документу проголосовало «за» 133 парламентария, а для принятия решения было необходимо набрать 355 голосов.

Ранее сообщалось, что по мнению заместителя министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины Тараса Качка, если подготовленное представителями правящей коалиции Германии решение, позволяющее обойти ограничения новой газовой директивы Евросоюза для «Северного потока-2», будет принято, то Киев его обжалует в суде и тем самым заблокирует работу российского газопровода.