Дания напугана «арктическим кулаком Путина»

Новый бронированный боевой ледокол ВМФ России «Иван Папанин» не на шутку испугал датские власти, пишет издание Berlingske.

Автор материала сообщает, что спуск корабля на воду «получил международный резонанс», поскольку «мир еще не видел ледоколов, которые были бы вооружены не только пушками, но и ракетами». Датское издание напоминает, что «Папанин» первый из двух ледоколов, которые помогут России усилить свое влияние в Арктике.

Корабль достигает в длину 114 метров, а его водоизмещение составляет 8 500 тонн, говорится в статье. Главное, что пугает соседей РФ по Арктике это возможность ледокола применять ракеты «Калибр» и оснащение машины электронными боевыми системами. Предположительно, «Папанин» сможет вместить арсенал из восьми «Калибров», с дальностью более 200 километров, пишет автор материала.

Он также пожаловался на то, что Россия претендует на большую часть арктического континентального шельфа, продолжая наращивать свое присутствие в регионе. Резюмирую все сказанное, автор призывает Данию начать больше вкладывать средств в Арктику и Гренландию, напомнив, что Копенгаген обозначает свое присутствие в регионе лишь инспекционными кораблями класса «Тетис».