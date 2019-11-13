Эксперт: США воруют нефть у Сирии

Сирия не может восстановить свою экономику, поскольку торговля нефтью недоступна для Дамаска из-за оккупации сирийских месторождений США, рассказал эксперт Центра аналитических исследований Семен Багдасаров «Политэксперту».

Он напоминает, что САР долгие годы боролась с международным терроризмом и теперь для выхода из кризиса Сирии нужны огромные средства, источником которых может стать продажа нефти, но к ней доступ ограничен США и их курдскими союзниками, добавил Багдасаров. Он подчеркнул, что США де-факто крадут ресурсы у разрушенной страны, чем «рубят на корню» попытки Дамаска восстановить экономику страны.

Специалист уверен, что ситуацию усложняет тот факт, что ранее правительство Сирии затратило большие средства на разработку месторождений, которые заняли американцы и их союзники из группировок курдов.

Багдасаров напомнил, что недавно в Сирии возобновила работу электростанция, построенная при участии СССР и «является крупнейшей на Евфрате». Сегодня объект является важнейшей частью инфраструктуры страны. Однако в настоящее время станция работает лишь наполовину, но и при помощи самой мощной электростанции невозможно без нефти восстановить страну, добавил эксперт.