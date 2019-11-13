Эксперты назвали самые дешевые пляжные направления для отдыха в начале декабря

Специалисты Ассоциации туроператоров России (АТОР) назвали самые дешёвые пляжные направления для отдыха в начале предстоящей зимы.

По их данным, относительно дёшево и комфортно можно будет в первых числах декабря отдохнуть в Турции. Так тур на 8 дней на двоих можно приобрести всего за 48 000 рублей. При этом минимальная стоимость аналогичной путёвки без питания составит ещё меньше – 31 500 рублей, передаёт РИА Новости.

Без серьёзных затрат можно отправиться вдвоем и на Гоа. Тур туда на 7 дней обойдётся минимум в 39 000 рублей. Однако средний чек в этом направлении значительно выше – 95 000 рублей.

Недельный тур в ОАЭ можно курить за 48 000 рублей, 10-дневный тур в Иорданию с вылетом в период с 29 ноября по 2 декабря предлагается всего за 50 000 рублей. За 7 дней отдыха в Бахрейне надо будет потратить 57 000 рублей.

От 50 000 до 100 000 рублей стоит тур на неделю в Китай (остров Хайнань), Вьетнам, Израиль, Индонезию, на Шри-Ланку и Кубу. За 10 дней отдыха на двоих в Доминикане, Мексике, на Мальдивах и Занзибаре придётся раскошелиться от 100 000 до 150 000 рублей.