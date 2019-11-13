«Газпром» отменил размещение евробондов

Правление «Газпрома» отменило запланированное на эту неделю, размещение евробондов в швейцарских франках. Такое решение российских газовый монополист принял из-за риска потерять деньги в случае атак «Нафтогаза Украины», передаёт «Интерфакс».

По данным агентства, которое ссылается на свой информированный источник, занимавшиеся организацией сделки юристы «Газпрома» не смогли дать гарантии, что привлечённые средства не будут потеряны. При этом собеседник агентства не исключил, что если ситуация изменится, то компания может в дальнейшем привлечь финансирование, так как новая программа евробондов уже готова, в том числе и с юридической точки зрения.

Кроме того, отмечается, что в конце этого месяца «Газпром» выпустит отчёт за три квартала по МСФО.

«А это потребует обновления эмиссионных документов к размещению и будет означать, что в текущем году российский газовый монополист уже точно не выйдет с новыми бондами», – резюмировал источник «Интерфакса».