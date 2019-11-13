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Гонконг в огне

Москва, 13.11.2019
Власти считают, что в городе вот-вот прекратится правление закона.
#Акции протеста
#Мир
  • Гонконг в огне

Протестующие "с коктейлями Молотова" ожидают возможного столкновения с полицией во время акции протеста в Китайском университете Гонконга 13 ноября 2019 года

EPA/TACC Автор: JEROME FAVRE

Эта неделя в Гонконге ознаменовалась резким всплеском напряженности. После пяти месяцев уличных протестов и столкновений между демонстрантами и полицией город оказался «на краю пропасти».

Одним из главных полей, без преувеличения можно сказать, сражений стал Гонконгский университет. Полиция попыталась вытеснить студентов, соорудивших баррикады, с территории студенческого городка при помощи слезоточивого газа и резиновых пуль.

Схожую картину можно наблюдать и в других высших учебных заведениях города: Китайском, Политехническом и других университетах Гонконга. На их территориях тоже развернулись настоящие сражения между студентами и стражами порядка. Об отмене занятий заявила администрация восьми гонконгских университетов. Естественно, отменены занятия в школах, закрыты кинотеатры и театры и прочие развлекательные учреждения.

Страсти кипят по всему городу. Толпа примерно из тысячи демонстрантов, многие из которых были в деловых костюмах, с криками: «Бейтесь за свободу! Поддержите Гонконг!», блокировала центр города.

Формальной причиной для обострения положения в Гонконге послужило ранение полицейским одного из протестантов. Демонстранты в ответ на это облили бензином и подожгли одного из гонконгцев, осмелившегося выразить недовольство их поведением. Мужчину в очень тяжелом состоянии доставили в больницу.

В минувшую пятницу скончался 22-летний студент, упавший с козырька здания на парковочной стоянке во время проведения полицейской операции.

В октябре к такой же вспышке насилия привел запрет на маски, который, кстати, мало кто из демонстрантов соблюдает. Кстати, если первые пару месяцев акции протеста проходили в выходные дни, то сейчас многие протестанты ходят на них каждый день, как на работу.

Полиция продолжает использовать слезоточивый газ и резиновые пули. Демонстранты отвечают градом кирпичей и коктейлей Молотова, которые зачастую делают прямо на улицах в специально поставленных для этого палатках.

Железнодорожные вокзалы не работают, многие дороги перекрыты баррикадами демонстрантов. Они подожгли огромную елку в ТРЦ Festival Walk и разгромили магазины.

В понедельник полиция арестовала 260 человек, во вторник примерно столько же. Всего же за пять месяцев за участие в массовых беспорядках задержаны более трех тысяч демонстрантов. В подавляющем большинстве это студенты, молодежь.

Сейчас уже, наверное, даже далеко не все демонстранты помнят, что протесты начались в июне как выступления против закона о выдаче правонарушителей для судов на материк. Закон давно отменен, но протесты продолжаются. Причем, ситуация развивается по нарастающей. Сейчас основным требованием акций протеста является требование расширения демократии в Гонконге. Демонстранты также требуют поставить полицию под контроль общества и сделать действия правоохранительных органов полностью прозрачными. Представитель полиции Вин Чэун, в свою очередь, обвинил протестантов в применении насилия против невинных людей.

«Правление закона в Гонконге на грани полного коллапса,- заявил он на пресс-конференции после нападения на пропекинского сторонника, получившего множество ожогов.- Бунтовщики в масках усиливают насилие и надеются, что это сойдет им с рук». Он также сообщил журналистам, что нападение и поджог прохожего, поддержавшего власть, квалифицируется как покушение на убийство.

В то же время суперинтендант полиции Ли Куайвах попытался защитить своего подчиненного, ранившего протестанта. Он подчеркнул, что на стража порядка напал не один человек, а группа лиц и что они пытались завладеть его пистолетом.

В среду акции протеста и демонстрации, сопровождающиеся столкновениями с полицией, продолжились. Главные события вновь развернулись в студенческих городках. Демонстранты также блокировали работу нескольких станций метро, в результате чего в гонконгской подземке возникли гигантские очереди.

Местные СМИ сообщают, что власти эвакуировали в целях безопасности приезжих студентов.

 

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