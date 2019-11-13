Коломойский призвал власти Украины восстановить отношения с Россией

Украинский олигарх Игорь Коломойский, которого связывают с президентом «самостийной» Владимиром Зеленским, заявил, что Киеву необходимо улучшить отношения с Москвой. Об этом предприниматель завил в интервью газете New York Times.

По словам Коломойского, Россия в любом случае сильнее Украины, поэтому, как подчеркнул олигарх, Киеву нужно улучшать отношения с Москвой.

«Люди устали от войны, они хотят мира, хорошей, сытной жизни. Наши граждане больше не хотят воевать», - резюмировал бизнесмен, состояние которого оценивается почти в 1,4 млрд долларов.

Напомним, в нашей стране против Коломойского, которого считают спонсором государственного переворота на Украине и войны в Донбассе, возбуждено уголовное дело о применении запрещенных средств и методов ведения войны.