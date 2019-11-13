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Курс доллара: рубль не удержал важный рубеж

Москва, 13.11.2019
  • Курс доллара: рубль не удержал важный рубеж

Алексей Павлишак/ТАСС

Во вторник, 12 ноября российский рубль продолжил снижение к основным резервным мировым валютам, на фоне ожидании новостей относительно торгового соглашения между Вашингтоном и Пекином. Так, по данным на 19:00 мск к закрытию основной торговой сессии курс доллара составил 64,15 руб., что на 26 коп. выше уровня закрытия предыдущих торгов. Укрепился и евро, который за сутки подорожал на 15 коп., торгуясь по 70,63 руб.

По мнению экспертов, рубль ещё немного просел к доллару и евро из-за того, что рынки замерли в ожидании новостей, касающихся торговых переговоров между КНР и США. Кроме того, инвесторы ждут решения главы Белого дома Дональда Трампа относительно введения импортных пошлин на европейские автомобили.

Как подчеркнул Михаил Поддубский из Промсвязьбанка, в последние несколько дней внешний фон для нацвалюты, как и для других локальных рынков, стал более негативным. При этом эксперт напомнил, что на прошлой неделе индекс валют развивающихся стран консолидировался на максимальных отметках за последние 2-3 месяца. На этой неделе наблюдается некоторый откат с этих уровней. Это, по его мнению, находит отражение и в динамике рубля.

«Баланс же внутренних рисков на горизонте ближайших недель остаётся нейтральным, поэтому резкого ослабления котировок всё-таки не ожидается. Скорее всего, в ближайшее время пара доллар/рубль продолжит торговаться выше уровня 64 руб.», - предположил Поддубский.

Напомним, его коллега по Промсзвяьбанку Богдан Зварич ещё в понедельник предполагал, что преодоление сопротивления на уровне отметки в 64,00 руб. станет подтверждением пробоя нисходящего тренда и будет говорить в пользу дальнейшего роста доллара, который устремится к уровню в 65,00 руб. По его мнению, в дальнейшем нацвалюту могут ждать непростые времена.

В свою очередь София Кирсанова из «Райффайзен Капитал» считает, что вчерашний день вообще не принёс никакой ясности ни в китайско-американских отношениях, ни в вопросе переноса срока введения импортных пошлин на европейские автомобили.

«Инвесторы с энтузиазмом ждали выступления Трампа в надежде, что он внесет ясность по поводу будущего переговоров с Китаем. Однако президент США ещё больше напустил тумана, ничего определённого по данному вопросу не сказал. Поэтому рынки в ближайшие дни будут продолжать находиться в некотором замешательстве, а трейдеры вряд ли обратят внимание на риск», – отметила Кирсанова.

В этой связи, как предположила она, пока в паре с долларом рубль продолжит немного сдавать свои позиции, а «американец» вскоре может пробить уровень в 65,00 руб.

Аналитики Нордеа-банка Григорий Жирнов и Татьяна Евдокимова также считают, что внешний фон по-прежнему продолжит создавать определенные неприятности для рубля, а основным источником негатива пока останутся политические темы.

В сложившейся ситуации нацвалюте остаётся ждать пятницы – начала налогового периода, который повысит значимость экспортных потоков валюты для курса рубля. Как пояснил Дмитрий Полевой из РФПИ, в среднесрочной перспективе нацвалюта способна и торговаться в диапазоне 64,00–65,00 руб., что в сложившихся условиях выглядит равновесным диапазоном.

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