На вооружение российской армии поступит искусственный интеллект

Российская армия получит в свой арсенал систему поддержки принятия решений с использованием современных технологий обработки данных, пишут «Известия», ссылаясь на Минобороны РФ.

Как сообщили в российском военном ведомстве, новая технология называется Big Data и способна спрограммировать несколько вариантов реагирования на ситуации в бою. При этом на первое место программа поставит самый потенциально успешный для данной ситуации.

Помимо этого искусственный интеллект будет оценивать возможность военных операций по занятию определенных районов и рубежей. Точность работы системы напрямую зависит от заложенных исходных данный и алгоритмов.

Система искусственного интеллекта Big Data позволит военным получать объемы данных в неограниченном количестве, в том числе видео, текстовую и графическую информацию, сообщили в Минобороны. В ведомстве отметили, что в ходе боевой операции данные станут поступать «от военнослужащих, техники, различных средств разведки, в том числе беспилотных летательных аппаратов».

Издание напоминает, что в России планируется до конца 2024 года увеличить бюджет на развитие цифровой экономики в три раза. Также в рамках национальных проектов поставлена задача создать в России устойчивую и безопасную информационно-телекоммуникационную инфраструктуру, которая позволить передавать данные с высокой скоростью, а также обрабатывать их и хранить в достаточных объемах. К этому же сроку все госорганы должны будут перейти на использование программного обеспечения преимущественно российской разработки.