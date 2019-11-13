Назван российский регион-лидер по раскрываемости IT-преступлений

В МВД назвали регион-лидер по раскрываемости преступлений в сфере IT. Согласно статистики ведомства, самый высоки процент раскрываемости IT-преступлений зафиксирован в Дагестане – более 70%. Второе место в этом рейтинге заняла Ингушетия (59,4%). На третьем месте Чукотский автономный округ (54,7%), передаёт РИА Новости.

Любопытно, что по общему количеству преступлений в Дагестане всего зафиксировано 3,2% IT-преступлений, а в Ингушетии – 3,5%. При этом не уточняется, как процент преступлений в IT-сфере в этих республиках соотносится с общим количеством преступлений в данной сфере по стране.