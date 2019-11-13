Назван способ избежать слабоумие

Норвежские учёные нашли способ избежать слабоумие. Согласно их исследованиям, результаты которого были опубликованы на сайте MedicalXpress, снизить риск развития деменции помогает физическая активность.

По мнению учёных, ежедневные физические упражнения и прогулки – настоящая панацея от слабоумия. Причём, как считают они, начать заниматься хотя бы обычной зарядкой никогда не поздно.

В ходе исследования также выяснилось, что занятия спортом с повышенной нагрузкой показали большую эффективность по сравнению с умеренными физическими упражнениями.

Кроме того, учёные советуют делать физические упражнения минимум два раза в неделю, а пеше прогулки совершать хотя бы через день. Это поможет не только снизить риск развития слабоумия, но и укрепить сердечную мышцу, избавиться от недугов, связанных с позвоночником и дыхательной системой.