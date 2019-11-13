Подкаст 45-й недели. Платные дороги

При бюджетном профиците почти в три триллиона рублей государство строит в год жалкие 300 км скоростных автомобильных бесплатных дорог. И при этом делает ставку на строительство платных хайвеев. А правильно ли это?
Новая арабская весна События в Ливане и Ираке могут стать новой «арабской весной» уже осенью, причем — весьма жаркой, если в события вмешается Тегеран, чьим интересам угрожают протесты в этих двух молодых демократиях
В этом году жесткость бюджетного правила наложилась на проблемы развивающихся рынков и санкции против России. В результате бюджетное правило, вместо того чтобы снизить волатильность курса рубля, увеличило ее и имеет все шансы раскачивать валютный рынок и ослаблять рубль и дальше