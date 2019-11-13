Прогноз погоды: морозы, снегопады и метели – синоптики дали новый прогноз на зиму

Синоптики уже неоднократно пытались предположить какой будет предстоящая зима в России. Первоначально они предупреждали, что она будет аномально холодной и побьёт все климатические рекорды; потом прогнозировали мягкую европейскую зиму с минимумом осадков, затем – «вишневую» – с кратковременными морозами и с снежным покровом, который будет очень быстро таять.

Сейчас синоптики вновь скорректировали свой долгосрочный прогноз. Изучив температурные показатели за последние годы, а также возможное перемещение воздушных масс в ближайшие месяцы, они предположили, что зима-2019/2020 на большей части Русской равнины всё-таки будет морозной, с регулярными снегопадами и метелями.

Погода зимой-2019/2020 в Сибирском федеральном округе

Так, морозная и снежная погода этой зимой, по прогнозу синоптиков, ожидается почти на всей территории Сибири. Самую холодную погоду метеорологи ждут в Восточной Сибири. В частности, уже в декабре в Иркутской области, в Республиках Тыва и Бурятия, а также в Забайкальском крае дневные показатели температуры составят минус 12-20. В ночные часы столбики термометров могут опускаться до минус 25-37. При этом сильных снегопадов в этих субъектам Сибирского федерального округа (СФО) пока не прогнозируется.

А вот январь здесь будет очень снежным, но менее морозным. Хотя в новогодние праздники, например, в Чите синоптики прогнозируют минус 22-32. Начиная со второй декады второго месяца календарной зимы температурный фон в Восточной Сибири стабилизируется на отметках минус 10-20.

В первой половине февраля солнечных дней станет больше не только в регионах Восточной, но и Западной Сибири. Это поменяет температурный фон, который станет существенно выше. Так, в Новосибирской и Кемеровской областях в период с 1 по 15 февраля прогнозируется минус 10-15; в Алтайском крае – минус 9-14; в Хакассии – минус 8-13. Однако из-за сильного ветра, порывы которого могут в некоторые сутки достигать 18-20 метров в секунду и снегопадов, мороз в этих местах будет ощущается чуть крепче

Ближе к концу февраля на всей территории Сибири зима начнёт сдавать свои права – жутких морозов уже почти не будет, а дневная температура воздуха почти на во всех субъектах СФО в период с 20 по 29 февраля составит минус 5-8.

Прогноз погоды в Северо-западном федеральном округе и в СПб на зиму-2019/2020

Морозной, но без аномалий ожидается предстоящая зима на территории Северо-западного федерального округа (СЗФО). По прогнозу синоптиков, почти во всех субъектах СЗФО в период с декабря по февраль средняя температура будет ниже климатической нормы. Раньше всего климатическая зима придёт в Архангельскую область. Здесь в декабре воздух будет остывать до минус 8-10. Кроме того, метеорологи обещают сильные снегопады и метели.

Холодно в первый зимний месяц также будет на территории между озерами Ладожским, Ильмень и Чудским – здесь в некоторые сутки столбики термометров будут опускаться до минус 10-12. По прогнозу синоптиков, на западе и юго-западе СЗФО зима будет мягкая с частыми оттепелями, облачная. А вот на востоке зима-2019/2020 ожидается более устойчивая, холодная и сумеречная, с сильными ветрами и частой пургой, а также со штормами на море.

Относительно мягкая, но очень снежная зима прогнозируется в Санкт-Петербурге и Ленинградской области. Как обещают метеорологи, в декабре в дневные часы погодные градусники покажут в городе на Неве от нуля до минус 5. После полуночи будет более прохладно – минус 2-7. В новогоднюю ночь, предположительно потеплеет до нуля градусов, возможны осадки в виде мокрого снега.

В январе морозы в Северной Столице могут усилиться. По прогнозу синоптиков, пик похолодания наступит в последней декаде месяца, когда под влиянием балтийского атмосферного фронта столбики термометров возможно опустятся в ночные часы до минус 15-20. В феврале в Ленинградской области прогнозируются температурные качели с частыми оттепелями до плюс 2-4. Впрочем, синоптики предупреждают, что возможны и временные снижения температуры до минус 10-12.

Погода в Москве. Прогноз синоптиков на зиму-2019/2020

Согласно последним прогнозам синоптиков, зима-2019/2020 ожидается очень нестабильной, местами холодной и снежной. Так, в декабре дневная температура будет находиться в коридоре от нуля до минус 10. При этом прогнозируются сильные снегопады, которые иногда будут сопровождаться шквалистым ветром. Из-за чего на дорогах возможны снежные заносы.

Ближе к концу месяца температурный фон стабилизируется. С боем курантов ожидается выпадение снега и комфортные минус 2-5. В начале январе похолодает – в период с 1 по 10 января синоптики обещают минус 7-9 и сильный снег. Такая погода продержится примерно до середины месяца. С 16 по 20 января возможно арктическое вторжение, которое принесёт в столицу морозы до минус 12-17.

В феврале, по прогнозу синоптиков, средняя температура составит днём минус 4-6, в ночные часы минус - 6-8. Хотя синоптики не исключают и более сильных морозов. Однако пока об этом говорить очень рано. Согласно статистике, долгосрочный прогноз погоды сбывается лишь на 25-30%. Поэтому в дальнейшем он будет дополняться и корректироваться.