Психологи рассказали, к каким последствиям может привести жизнь в маленьких квартирах

Специалисты-психологи рассказали, к чему может привести жизнь в маленьких квартирах. Так, по словам, психолога Татьяны Балашовой, длительное проживание в жилищах маленького метража может привести к возникновению сильного депрессивного состояния.

Поэтому она рекомендует использовать такие квартиры лишь в качестве временного варианта проживания, пишет газета «Известия».

При этом отмечается, что проживание в маленьких квартирах делает человека раздражительным. Это прежде всего относится, к квартирам-студиям в 11-13 кв. метров. Проживающим в таких микрожилищах нужно всегда искать компромиссы, из-за чего возникают конфликты и ссоры даже между любящими друг друга людьми. Поэтому студии, по мнению психолога, подойдут тем, кто большую часть времени проводят на работе.