Россия будет строить метро по всему миру

Как рассказал заместитель мэра Москвы Марат Хуснуллин, Россия в скором будущем займется строительством метро по всему миру. Соответствующее соглашение о создании совместного предприятия подписано между АО «Мосинжпроект» и китайской компанией CRCC, передает агентство «Москва».

Ожидается, что новое предприятие займется строительством метро по всему миру. Также межу сторонами существует предварительная договоренность, согласно которой Китай и Россия займутся совместным строительством транспортно-пересадочных узлов (ТПУ) и будут обмениваться информационными технологиями.

Как сообщил Хуснуллин, первые проекты будут запущены уже к 2021-2022 году, когда когда основные объемы метро будут закончены».

Ранее в Минтрансе высказались против развития сети метро в регионах России из-за дороговизны и убыточности данного вида транспорта «везде кроме Москвы». Власти высказались в пользу развития в регионах скоростного трамвая и других альтернатив метро.