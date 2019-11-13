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Россия удержит статус самого крупного экспортера газа

Москва, 13.11.2019
К 2040 году экспорт российского газа на международные рынки должен возрасти с 290 до 336 млрд кубометров.
#Долгосрочные прогнозы
#Экспорт газа
#Экономика
  • Россия удержит статус самого крупного экспортера газа

Морской ледокол "Обь" на пирсе дальних линий Мурманского морского вокзала. Первый неатомный ледокол корпорации "Росатомфлот" "Обь", построенный на Выборгском судостроительном заводе (входит в "Объединенную судостроительную корпорацию"), будет обеспечивать проводку танкеров, перевозящих сжиженный природный газ

Лев Федосеев/ТАСС

 

На 20 лет вперед все ясно

 

Как минимум до 2040 года Россия будет оставаться крупнейшим в мире экспортером газа, передает агентство «Прайм» со ссылкой на ежегодный доклад Международного энергетического агентства (МЭА) World Energy Outlook. Как говорится в документе, на втором месте после РФ по этому показателю будут находиться США, причем на это место страна выйдет уже к 2025 году.

«Россия и Ближний Восток сохранят свою роль крупнейших регионов по экспорту газа, но новые экспортеры увеличат свою долю на рынке», — полагают аналитики МЭА. При этом позицию крупнейшего экспортера сжиженного природного газа (СПГ) к 2040 году будет занимать Катар, конкуренцию которому на протяжении прогнозируемого периода будут составлять Австралия и США.

«Австралия краткосрочно обойдет Катар как крупнейший экспортер СПГ в мире, а США, в свою очередь, к 2025 году станут вторым по величине экспортером газа после России», — также отмечает агентство. По прогнозу МЭА, Россия к 2030 году увеличит экспорт газа на 26% с уровня 2018 года — до 290 миллиардов кубометров, а к 2040 году — еще на 16%, до 336 миллиардов кубометров.

Россия в мировых масштабах является одним из ключевых игроков на энергетическом поле Европы, за последнее десятилетие вектор интересов с Европы начал смещаться в сторону стран Азиатского региона, что обусловлено географическим положением, а также ценовой политикой, отмечает директор фонда развития права и медиации ТЭК Александр Пахомов. Помимо трубопроводного газа в РФ последние годы активно развиваются проекты по производству СПГ, ориентированные также на Азию и европейских потребителей.

Однако возможности продажи СПГ на другие рынки сбыта гораздо больше и поэтому российские производители в этом плане могут рассчитывать на новые доли мирового рынка. Потенциал России как производителя газа остается крайне высоким как за счет действующих, так и за счет пока еще только подтвержденных запасов, в том числе ее потенциал будет расти в ходе освоения арктических территорий.

То, что за газом как за энергоносителем – будущее, не остается уже никаких сомнений, считает эксперт, так как этот вид топлива отличается высокой толерантностью к окружающей среде и, на фоне сокращения вредных выбросов в атмосферу ведущими экономиками мира, спрос на него будет только увеличиваться. В качестве подтверждения можно привести статистику того, что за последние 10 лет мировое потребление газа выросло на 20%. К 2035 году рыночный спрос только на СПГ может составить до 600 млн тонн.

Учитывая при этом, что большая часть спроса будет приходить именно из Азии, в частности, из Китая, который уже обеспечивает до 30% всего дополнительного мирового спроса, и учитывая договоренности РФ и Китая по Силе Сибири, нет сомнения, что, несмотря на сложные и долгие переговоры о цене, Россия станет одним из центральных поставщиков трубопроводного топлива на один из самых быстрорастущих рынков в мире. Можно также предположить, добавляет Александр Пахомов, что постепенно Европа может частично снизить зависимость от газа из РФ, чему способствует развитие инфраструктуры приема СПГ от других поставщиков, а также рост доли «зеленой энергетики» в странах- членах Евросоюза. В связи с этим интересы РФ еще дальше будут смещаться в сторону АТР.

По данным за 2018 год, Россия обладает запасами газа в 47,3 трлн куб метров, 24% от мировых, это максимальная доля, и добывает в год 725,4 млрд куб. метров. Средний прирост добычи с 2010 года — 2,6%. Прогноз МЭА предполагает прирост экспорта на 1,9% до 2030 года и 1,4%(год к году) в среднем до 2040. С точки зрения этой статистики, нет явных проблем для реализации прогноза МЭА в данной связи, соглашается Александр Пахомов.

 

К спросу есть вопросы

 

Оценки спроса, предложенные МЭА, а также оценки динамики американской добычи вызывают вопросы, считает аналитик управления операций на российском фондовом рынке ИК «Фридом Финанс» Александр Осин. По его мнению, оценки динамики спроса МЭА – вопреки обозначенной в последние 10 лет и в долгосрочном периоде корреляции – отстают от показателей прироста реального мирового ВВП. В 2009 – 2018 годах прирост добычи газа в РФ – крупнейшем мировом производителе, задающим глобальный тренд данного показателя — составлял 2,6%, что соответствовало среднему уровню прироста реального ВВП в мире на уровне 3%.

В прогнозе МЭА – учитывая текущие прогнозы МВФ, ожидающего роста мирового ВВП в среднем в 2,9% (год к году) до 2025 года, прирост добычи существенно отклоняется вниз от этого тренда. Экстраполируя указанные выше прогнозные и реальные значения прироста мирового ВВП в 3% на перспективу до 2040, получим еще более значительное отклонение спроса – предложения на газ и динамики мировой экономики.

Что касается производства газа и нефти в США, то, отмечает аналитик, прогноз МЭА не учитывает текущего тренда замедления годового прироста этих показателей в Америке, что стало следствием вынужденно более жесткой политики ФРС, при сравнительно высокой требуемой рентабельности сланцевого сегмента, которой является драйвером американской нефтегазовой отрасли.

Сланцевая добыча относительна дорога, формирует значительные экологические и социальные риски и поэтому ее активность положительно зависит от степени «мягкости» политики регуляторов. Текущее постепенное повышение инфляционных ожиданий негативно для фрекинга в долгосрочном периоде. В ближайшие годы возможным представляется дальнейшее снижение темпов прироста добычи нефти в США до 5%-10%(г/г) против 14,6% в середине этого года и аналогичной тенденции на сегменте добычи газа. В данном контексте прогнозы МЭА выглядят как скрытое указание на сокращение темпов прироста спроса на газ в мире, заключает Александр Осин.

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