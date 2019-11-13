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Трамп предложил Эрдогану торговую сделку на 100 миллионов долларов

Москва, 13.11.2019

Президент США Дональд Трамп предложил своему турецкому коллеге Реджепу Тайипу Эрдогану торговую сделку на крайне выгодных для Анкары условиях, передает The Washington Post.

Помимо этого Трамп предлагает президенту Турции помочь решить ситуацию, которая сложилась из-за американских санкций в связи с покупкой Анкарой у России зенитных ракетных систем (ЗРС) С-400. Соответствующее письмо с предложениями было направлено на прошлой неделе Эрдогану главой администрации Вашингтона. В послании перечисляются предложения, которые могут помочь улучшить отношения между странами.

При этом, эксперты уверены, что данная инициатива Трампа будет подвергнута критике со стороны американских законодателей. Как известно, конгрессмены и сенаторы выступают за введение антитурецких санкций, отмечает RT.

Напомним, Вашингтон ввел санкции против Анкары после покупки российских комплексов С-400. США неоднократно предлагали Турции отказать от сделки, в противном случае они угрожали ввести против страны санкции, что и было сделано после поставки в Турцию первой партии российского вооружения.

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