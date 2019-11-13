Ученые рассказали о грядущей природной катастрофе в Арктике

За 35 лет площадь ледяного покрова Арктики сократилась более чем на 33%, соответствующее видео выпустил американский географический союз. На кадрах отчетливо видна линия исчезнувшей с 1984 по 2018 годы ледяной толщи, пишет Science.

Ученые сообщают, что самый толстый ледяной покров исчезает два раза быстрее, чем на остальной территории Северного Ледовитого океана. Данный факт может свидетельствовать о грядущей природной катастрофе в регионе.

Издание сообщает, что в Арктике осталось только два участка, где ледовая зона не тает практически круглый год. Расположен участок к северу от Гренландии. Также вдоль северных островов Канады расположена ледовая полоса, которая устойчива к таянию. Толщина льда в этих районах достигает в четырех метров в толщину. По словам ученых, эти участки можно называть «последней ледяной зоной» Земли, но даже на них лед тает в два раза быстрее, чем еще где-либо в Северном Ледовитом океане.

Ученые уверены, что данные участки станут последними «гетто» для многих северных животных, например, для белых медведей, моржей и нарвалов, которые не могут существовать без морского льда. Это настоящая катастрофа для животного мира Арктики, уверены специалисты. Без помощи человека многие подвиды могут попросту исчезнуть, пишет СМИ. Однако прогноз на будущее еще страшней: земному климату в «полную мощь угрожает "скрытая теплота"». В скором времени климат в том виде, в котором мы его знали, может исчезнуть, предупреждают исследователи.