В Киеве считают, что сняли все препятствия перед встречей в «нормандском формате»

Пресс-секретарь представителя Украины в Трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе Дарка Олифер заявила, что сняты все препятствия перед встречей в «нормандском формате».

«Сегодня на заседании Трехсторонней контактной группы были сняты все препятствия на пути к встрече в Нормандском формате на высшем уровне — разведение сил и средств в районе населенного пункта Золотое, Петровское и Станица Луганская стало последними шагами в этом направлении. Проведение встречи лидеров стран Нормандской четверки в ближайшее время ускорит решение всех актуальных вопросов по урегулированию конфликта», — написала Олифер на своей странице в Facebook.