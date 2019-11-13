В Крыму рассказали, на какой срок полуостров обеспечен водой

Как сообщает Крыминформ, запасов питьевой воды на полуострове хватит до марта 2020 года. Ресурс ссылается на заявление министра сельского хозяйства Крыма Андрея Рюмшина. Чиновник также курирует работу Госкомводхоза.

«Мы сегодня имеем запасы до марта», - рассказал Рюмшин. При этом он напомнил, что в ноябре-декабре в Крыму традиционно идут дожди, январь и февраль являются «снежными». Чиновник добавил, что не в Крыму не планируется вводить ограничение подачи воды в квартиры.

«Мы вчера проводили совещание, пока нет необходимости», – подчеркнул министр.

В осенние месяцы на полуострове держится аномально теплая погода с дефицитом атмосферных осадков. На минувших выходных был установлен абсолютный температурный рекорд за всю историю наблюдений на полуострове для 10 ноября – плюс 27,1.

Ранее гидролог рассказала, что из-за засухи в Крыму пересохли реки. Похожая ситуация была в 1994-м и 2012-м годах.