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В России может быть введено госрегулирование валютного курса

Москва, 13.11.2019
В Госдуме появился законопроект, авторы которого считают необходимым отказаться от режима «свободного плавания» рубля и ввести госрегулирование курса валюты. Воспринимается такое предложение как достаточно неожиданное, но аналитики считают его оправданным. Отмечается, что мир все меньше живет по законам свободной рыночной экономики, которая подменяется режимом жестких торговых войн.
#Экономический курс
#Валютный контроль
#Законотворчество
#Экономика
  • В России может быть введено госрегулирование валютного курса

Законодатели предлагают спрямить кривые

Ведомости/ТАСС Автор: Максим Стулов

Комитет Госдумы по экономической политике дал заключение на проект «Основных направлений ДКП» — программного документа центрального банка, который выступает в качестве доктрины по управлению валютным рынком и процентными ставками. Как пишет Finanz, депутаты предлагают ЦБ пойти на ряд радикальных шагов, в числе которых: отказ от режима «свободного плавания» рубля, введение «мягкого» госрегулирования курса и ограничение спекулятивных операций с иностранной валютой.

В самом проекте на 2020-22 годы ЦБ отмечает ухудшение внешних условий: замедление темпов роста мировой экономики на фоне усиления торговых противоречий. В заключении, размещенном в единой электронной базе Госдумы, говорится, что в данной ситуации российская экономика, зависимая от экспорта энергоносителей, может одновременно столкнуться с рисками чрезмерного сжатия инфляции и высокой волатильности курса рубля, говорится

«В новом нестабильном глобальном контексте», —  пишут депутаты, логичным выглядит «переход к режиму мягко регулируемого валютного курса рубля». Значение курса должен устанавливать ЦБ «в диапазоне, определяемом фундаментальными факторами состояния российской экономики». Это, как считают депутаты, позволит оживить инвестиционный и потребительский спрос, тем самым поддержав финансово-экономическую стабильность в стране.

И так же предлагается ввести ограничения на операции с иностранной валютой, характеризуемые как «спекулятивные»: «Понизить степень уязвимости российской экономики к внешним шокам было бы возможно посредством введения валютных ограничений на отток/приток спекулятивного капитала в сочетании с обеспечением строгого надзора за исполнением субъектами внешнеэкономической деятельности норм и требований валютного контроля», — предлагает комитет.

Режим свободного плавания рубля был введен в начале ноября 2014 года, примерно за месяц до обвала биржевых котировок нефти и сильнейшей девальвации отечественной валюты, которая сделала неплатежеспособными наших соотечественников, имевших обязательства в иностранной валюте, напоминает эксперт Международного финансового центра Владимир Рожанковский. Этот режим стал одной из наиболее наивных и досадных ошибок экономических властей за прошедшее десятилетие, уверен эксперт.

Западные финансовые институты, в частности, МВФ, долгие годы настойчиво призывали ЦБ РФ отказаться от жёсткого таргетирования курса рубля через бивалютную корзину, аргументируя это необходимостью признания России страной с рыночной экономикой.

«Как мы видим, – говорит эксперт, – по состоянию на ноябрь 2019 годы рыночной экономики в мире по факту больше нет, и ее концепцию сменила новая парадигма жесткой товарно-торговой конкуренции. Исходя из этого, плавающий курс для нас – это и анахронизм, и непозволительная в наших условиях роскошь».

ЦБ РФ тратит огромные ресурсы на стабилизацию курса рубля во всех эпизодах внешних спекулятивных атак, которые в условиях торговых войн, грозящих в скором времени перерасти в валютные войны, очевидно, будут усиливаться, полагает Владимир Рожанковский. ЦБ таргетирует инфляцию. Низкая инфляция позволяет ему поступательно снижать базовую процентную ставку, что благоприятно сказывается на общей деловой активности и, в конечном счете, способствует росту ВВП РФ.

Но с другой стороны, указывает аналитик, неожиданные спекулятивные атаки на рубль часто застают ЦБ врасплох, и для того, чтобы принять экстренное решение о валютных интервенциях с целью стабилизации курса рубля, обычно требуется несколько рабочих дней, в течение которых рубль уже успевают «продавить» до десяти процентов от его обменного курса, что уже можно назвать «мягкой девальвацией».

«В свою очередь, девальвация рубля – пусть даже быстротечная – резко усиливает инфляционные ожидания и заставляет ритейлеров и поставщиков услуг в упредительном порядке двигать вверх ценники и тарифы. Получается, что наша инфляция, с которой мы боремся долгие годы с переменным успехом – вполне рукотворна и сильно связана именно с плавающим курсом! Что касается прогнозов, то одно можно сказать наверняка: если отказаться от режима свободного плавания, то курс рубля будет более стабильным. Цифра, на которой он стабилизируется – вопрос второй», – отмечает Владимир Рожанковский.

За плавный переход к режиму мягкого регулирования курса отечественной валюты выступает и Андрей Люшин, заместитель председателя правления Локо Банка. По его словам, это поможет не только стабилизировать российскую экономику, но и дать стимул потребительскому спросу в стране. Дело в том, объясняет аналитик, что уже 1,5 года на мировую экономику давит угроза рецессии из-за торгового конфликта США и Китая.

Страны должны подписать договор о снижении пошлин в Чили, но конференция была отменена из-за внутренних проблем. Когда состоится новое подписание документа – неизвестно, и это пагубно сказывается на мировой экономике и валютах развивающихся стран. Также, любой виток конфликта снижает нефтяные котировки, которые традиционно оказывают поддержку рублю. Кроме того, Америка регулярно обновляет санкции в отношении России и добавляет новые ограничения.

Поэтому, считает аналитик, предложение по консолидации валютного регулирования способствует снижению зависимости российской экономики от внешних факторов риска: ухудшения торговли, снижения грузоперевозок, замедления покупательского спроса. Есть, впрочем, полагает Андрей Люшин, у предложения и минусы, одним из которых он называет снижение инвестиционной привлекательности страны.

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