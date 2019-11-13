В России может быть введено госрегулирование валютного курса

Комитет Госдумы по экономической политике дал заключение на проект «Основных направлений ДКП» — программного документа центрального банка, который выступает в качестве доктрины по управлению валютным рынком и процентными ставками. Как пишет Finanz, депутаты предлагают ЦБ пойти на ряд радикальных шагов, в числе которых: отказ от режима «свободного плавания» рубля, введение «мягкого» госрегулирования курса и ограничение спекулятивных операций с иностранной валютой.

В самом проекте на 2020-22 годы ЦБ отмечает ухудшение внешних условий: замедление темпов роста мировой экономики на фоне усиления торговых противоречий. В заключении, размещенном в единой электронной базе Госдумы, говорится, что в данной ситуации российская экономика, зависимая от экспорта энергоносителей, может одновременно столкнуться с рисками чрезмерного сжатия инфляции и высокой волатильности курса рубля, говорится

«В новом нестабильном глобальном контексте», — пишут депутаты, логичным выглядит «переход к режиму мягко регулируемого валютного курса рубля». Значение курса должен устанавливать ЦБ «в диапазоне, определяемом фундаментальными факторами состояния российской экономики». Это, как считают депутаты, позволит оживить инвестиционный и потребительский спрос, тем самым поддержав финансово-экономическую стабильность в стране.

И так же предлагается ввести ограничения на операции с иностранной валютой, характеризуемые как «спекулятивные»: «Понизить степень уязвимости российской экономики к внешним шокам было бы возможно посредством введения валютных ограничений на отток/приток спекулятивного капитала в сочетании с обеспечением строгого надзора за исполнением субъектами внешнеэкономической деятельности норм и требований валютного контроля», — предлагает комитет.

Режим свободного плавания рубля был введен в начале ноября 2014 года, примерно за месяц до обвала биржевых котировок нефти и сильнейшей девальвации отечественной валюты, которая сделала неплатежеспособными наших соотечественников, имевших обязательства в иностранной валюте, напоминает эксперт Международного финансового центра Владимир Рожанковский. Этот режим стал одной из наиболее наивных и досадных ошибок экономических властей за прошедшее десятилетие, уверен эксперт.

Западные финансовые институты, в частности, МВФ, долгие годы настойчиво призывали ЦБ РФ отказаться от жёсткого таргетирования курса рубля через бивалютную корзину, аргументируя это необходимостью признания России страной с рыночной экономикой.

«Как мы видим, – говорит эксперт, – по состоянию на ноябрь 2019 годы рыночной экономики в мире по факту больше нет, и ее концепцию сменила новая парадигма жесткой товарно-торговой конкуренции. Исходя из этого, плавающий курс для нас – это и анахронизм, и непозволительная в наших условиях роскошь».

ЦБ РФ тратит огромные ресурсы на стабилизацию курса рубля во всех эпизодах внешних спекулятивных атак, которые в условиях торговых войн, грозящих в скором времени перерасти в валютные войны, очевидно, будут усиливаться, полагает Владимир Рожанковский. ЦБ таргетирует инфляцию. Низкая инфляция позволяет ему поступательно снижать базовую процентную ставку, что благоприятно сказывается на общей деловой активности и, в конечном счете, способствует росту ВВП РФ.

Но с другой стороны, указывает аналитик, неожиданные спекулятивные атаки на рубль часто застают ЦБ врасплох, и для того, чтобы принять экстренное решение о валютных интервенциях с целью стабилизации курса рубля, обычно требуется несколько рабочих дней, в течение которых рубль уже успевают «продавить» до десяти процентов от его обменного курса, что уже можно назвать «мягкой девальвацией».

«В свою очередь, девальвация рубля – пусть даже быстротечная – резко усиливает инфляционные ожидания и заставляет ритейлеров и поставщиков услуг в упредительном порядке двигать вверх ценники и тарифы. Получается, что наша инфляция, с которой мы боремся долгие годы с переменным успехом – вполне рукотворна и сильно связана именно с плавающим курсом! Что касается прогнозов, то одно можно сказать наверняка: если отказаться от режима свободного плавания, то курс рубля будет более стабильным. Цифра, на которой он стабилизируется – вопрос второй», – отмечает Владимир Рожанковский.

За плавный переход к режиму мягкого регулирования курса отечественной валюты выступает и Андрей Люшин, заместитель председателя правления Локо Банка. По его словам, это поможет не только стабилизировать российскую экономику, но и дать стимул потребительскому спросу в стране. Дело в том, объясняет аналитик, что уже 1,5 года на мировую экономику давит угроза рецессии из-за торгового конфликта США и Китая.

Страны должны подписать договор о снижении пошлин в Чили, но конференция была отменена из-за внутренних проблем. Когда состоится новое подписание документа – неизвестно, и это пагубно сказывается на мировой экономике и валютах развивающихся стран. Также, любой виток конфликта снижает нефтяные котировки, которые традиционно оказывают поддержку рублю. Кроме того, Америка регулярно обновляет санкции в отношении России и добавляет новые ограничения.

Поэтому, считает аналитик, предложение по консолидации валютного регулирования способствует снижению зависимости российской экономики от внешних факторов риска: ухудшения торговли, снижения грузоперевозок, замедления покупательского спроса. Есть, впрочем, полагает Андрей Люшин, у предложения и минусы, одним из которых он называет снижение инвестиционной привлекательности страны.