Врач назвала лучший напиток для укрепления иммунитета

Лучшим средством для укрепления иммунитета в осенне-зимний период является клюквенный морс, а также отвары из ягод и трав без сахара, рассказала диетолог департамента здравоохранения Москвы Антонина Стародубова АГН «Москва».

Она рассказала, что клюква сохраняет все полезные свойства в замороженном виде, так что после завершения сезона свежих ягод, можно смело употреблять и замороженные ягоды. В частности, хорошо пить отвар из перетертой с сахаром замороженной клюквы, но не менее полезны морсы и компоты, поэтому употреблять эти напитки можно целый год, добавила специалист.

Диетолог рассказал, что клюква содержит в своем составе огромное количество витаминов и минералов, а именно в ягоде есть калий, магний, фосфор, натрий, кальций и железо, а также пектин. Последний отлично влияет на работу ЖКТ и нормализуют липидный обмен.

По словам врача, есть категория людей, которым клюква противопоказана или которым к употреблению напитков из этой ягоды стоит отнестись с осторожностью. Например, аллергикам или людям с индивидуальной непереносимостью стоим посоветоваться с врачом перед тем, как пить напитки из клюквы, посоветовала врач.