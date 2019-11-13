Жанин Аньес стала временным президентом «вулкана Боливия»

Сенатор Жанин Аньес, представляющая партию «Демократическое общественное движение», объявила себя временным президентом Боливии. Она намерена руководить страной до выборов, дату которых обещает объявить в самое ближайшее время.

Несмотря на то, что на заседании сената не было кворума, необходимого для ее избрания, потому что на заседание не пришли даже сенаторы от ее партии, не говоря уже о сторонниках Моралеса, Аньес провозгласила себя временным президентом на том основании, что по конституции она является первым кандидатом в списке претендентов на пост главы государства.

В воскресенье, 10 ноября, президент Эво Моралес объявил о своей отставке и улетел в Мексику, предоставившую ему убежище. После его отставки от поста президента один за другим отказались все претенденты: вице-президент Альваро Гарсия Линера, спикер сената Адриана Сальватьерра и председатель палаты представителей Виктор Борда. После отказа первого вице-спикера сената очередь дошла до второго, которым и оказалась Жанин Аньес. Она вступила в должность 12 ноября.

Эво Моралес осудил самоназначение Жанин Аньес, которая является его противницей, и назвал ее «правым сенатором, плетущей заговоры». Он также написал в Twitter, что захват власти Жанин Аньес является «самым хитрым и коварным ударом в истории».

Однако Конституционный суд поддержал Аньес, заявив, что при данных обстоятельствах кворум не требуется.

Это был четвертый президентский срок Эво Моралеса. Моралес, руководивший Боливией 13 лет, ушел в отставку после нескольких недель протестов, спровоцированных спорными президентскими выборами. Экс-президент назвал свою отставку переворотом и подчеркнул, что уйти его заставили военные. Командующий армией генерал Уильямс Калиман настоятельно попросил его уйти в отставку в интересах мира и стабильности.

Моралес подчеркнул, что согласился сложить с себя полномочия главы государства, чтобы избежать кровавой гражданской войны. Однако сделать это будет нелегко, потому что обстановка в Боливии накалилась до предела. Госдеп США уже рекомендовал американцам воздержаться от посещения Боливии и начал эвакуацию американских граждан.

По всей стране и, в первую очередь, конечно, в столице Ла-Пасе происходят столкновения сторонников и противников Моралеса, которые пока без особых успехов пытается сдерживать полиция. Происходят столкновения также стражей порядка и сторонников экс-президента. Масла в огонь подлили профсоюзы, заявившие, что если власти в ближайшее время не восстановят на улицах спокойствие и порядок, они объявят общенациональную забастовку.

В Москве, конечно, недовольны падением Эво Моралеса, который был союзником России, и тоже называют его отставку переворотом. Однако МИД России заявил, что события в Боливии являются внутренним делом боливийского народа, и призвал стороны к сдержанности и диалогу.