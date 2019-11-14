Белоруссия намерена изменить договор с Россией по границам

Белоруссия планирует изменить совместный с Россией договор об охране границы. Новость сообщил госсекретарь Совета безопасности республики Станислав Зась, который заявил также, что это было решение Александра Лукашенко. Зась отметил, что изменения необходимы в связи с утратой актуальности некоторых статей договора.

«Времени прошло немало, ситуация изменилась», - сообщил госсекретарь. Он отметил, что некоторые положения, безусловно, полезны Москве и Минску, но в целом договор требует актуализации и усиления. Зась отметил, что новые положения по российско-белорусской границе требут совместных действий. Переговоры о поправках в договор проведут в ближайшие дни, в этих целях белорусский президент Александр Лукашенко встретится сегодня с Засем. На встрече будет присутствовать председатель Госпогранкомитета республики Анатолий Лаппо.

Напомним, договор о совместной охране границы Россия и Белоруссия подписали в 1995 году в рамках Союзного государства. Срок этого документа истекает в ноябре текущего года.

Ранее Минск решительно выступил против размещения американской бронетехники в Литве недалеко от белорусской границы. Лукашенко призвал Россию к совместным действиям, в частности, по усилению пограничной охраны.