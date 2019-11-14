Белоруссия отказалась размещать на своей территории российскую авиабазу

Станислав Зась – госсекретарь Совета безопасности Белоруссии – заявил, что Москва предлагала Минску финансовую помощь при закупке истребителей Су-30СМ, одна взамен хотела разместить на территории этого соседнего государства свою авиабазу.

По его словам, власти Белоруссии отказались от такого предложения, решив приобрести российские истребители за собственные силы, передаёт агентство «Интерфакс» с ссылкой на местные СМИ.

При этом он пояснил, что это не одно и то же – размещение на белорусской земле военно-воздушной базы иностранного государства и решение проблем развития собственной боевой авиации.

«В этом процессе с самого начала участвовал главнокомандующий вооруженными силами, глава нашего государства Александра Лукашенко. Без его непосредственного участия, поддержки мы бы сейчас эту задачу не решили», – подчеркнул Зась.

Он также отметил, что сейчас перед Минском стоит задача по перевооружению собственных военно-воздушных сил, прежде всего, по замене устаревшей техники.

Ранее сообщалось, что Белоруссия планирует изменить совместный с Россией договор об охране границы. Новость сообщил госсекретарь Совета безопасности республики Станислав Зась, который заявил также, что это было решение Александра Лукашенко. Зась отметил, что изменения необходимы в связи с утратой актуальности некоторых статей договора.