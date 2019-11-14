«Дизайн будущего»: в Италии на озере Комо состоялась Международная Премия «Best for Life Design - 2019»

На деловой части мероприятия, были представлены лучшие проекты компаний в сфере недвижимости, архитектуры и дизайна, с целью создания коллабораций и нетворкинга.

В мероприятии приняли участие представители разных стран, в том числе: Италии, России, Белоруссии, Казахстана, Грузии и др.

В рамках мероприятия, состоялся бизнес-завтрак и авторская лекция с почетным экспертом Премии и мировой звездой дизайна Каримом Рашидом. Карим поделился самыми актуальными трендами, рассказал о собственном видении дизайна будущего и современного визуального искусства: «Я рад принять участие в Форуме и Премии «Best for Life Design». Очень важно, иметь среди партнёров такие организации, которые содействуют развитию дизайна, как такого инструмента, который формирует наше будущее и культуру. Хороший дизайн должен стремиться к оригинальности и функциональности, потому что дизайн - для ежедневной жизни. Совместно, мы должны искать новые языки, семантику, эстетику, материалы и параметры поведения. Именно так, мы меняем мир!»

Завершением официальной части, стала Церемония награждения Лауреатов Премии «Best for Life Award – 2019».

В задачи менеджмента страховой компании входит организация работы по правильному позиционированию компании на рынке, взаимодействию с акционерами и государственными органами управления. «Страховой продукт «Инвестиции в здоровье», реализуемый с 2016 года совместно с Юникредит в России, отмечен российскими грантами, а теперь и международной премией. Данная премия является объективным результатом слаженной профессиональной деятельности группы компаний. Альянс сильного международного бренда Женерали Груп, а также их стратегического партнера Юникредит, и глубоких знаний, и опыта на российском рынке дочерней структуры Женерали в России, Ингосстрах создает уникальную деловую среду, в которой высокое удовлетворение клиента остается высшей ценностью деятельности страхового бизнеса, вне политики и на протяжении уже более 15 лет», - комментирует участие компании ООО СК Ингосстрах – Жизнь, Генеральный директор Владимир Черников.

Грамотно разработанное пространство, повышает социальное взаимодействие, устанавливает чувство единства и безопасности между людьми, находящимися в нем. Эстетическая ценность локации, осуществляемая дизайнером интерьера, способна значительно влиять на настроение человека. «Главным архитектором ЖК «Династия» является покупатель: проект комплекса создан «под его диктовку». Наша профессиональная задача - это объединить все требования, предъявляемые аудиторией, в единую органичную экосистему. На всех ее уровнях выдержан принцип «бизнес-класс без компромиссов»: в дизайн-концепции экстерьера и интерьеров, организации приватного паркового пространства внутри домов, в квартирографии, где реализована технология гибких планировочных решений», - рассказывает о проекте, Коммерческий директор Sezar Group Ольга Барабанова.

Дизайн важен в коммуникациях с клиентами, помогая выстраивать им долгосрочные отношения. «Мы гордимся тем, что стали лауреатом премии «Best for Life». Создавая экосистему из продуктов и сервисов, и, внедряя их через платформу удаленной работы, банк «Восточный» предоставляет малому и среднему бизнесу большие возможности для развития. Теперь мы становимся не только источником финансирования для предпринимателя, но и полноценным партнером для его бизнеса», - прокомментировал итоги Премии, Председатель Правления Банк «Восточный» Вячеслав Арутюнян.

На государственном уровне, произошли серьёзные изменения, сделаны важные шаги по сохранению исторических памятников русской архитектуры. Но возникает вопрос: почему мы пытаемся сохранять прошлые достижения, но не дорожим тем, что создаётся в наше время? Ведь сегодняшний день для наших потомков станет прошлым, в котором будут цениться его художественные достижения. «LEGENDA – признанный идеологический лидер рынка жилой недвижимости. Сразу с момента своего создания, в 2010 году компания предложила прорывной подход к проектированию жилья – метод функционального проектирования, который воплотился в авторском сегменте «smart». За 7 лет компания наработала портфель из 10 проектов. Причем проекты не просто реализовывались, но и эволюционировали: за несколько лет на рынок вышло 3 поколения smart-домов, каждое из них – более совершенное и прогрессивное по сравнению с предыдущим. Такой невероятный темп качественного развития, отличительная черта компании LEGENDA, выделяющая ее на российском рынке, и, позволяющая сохранять свое лидерство», - объясняет успех проекта, Директор по маркетингу LEGENDA Intelligent Development Всеволод Глазунов.

В настоящее время, существует множество способов усовершенствовать свои навыки. Начиная от бесплатных уроков в интернете, заканчивая реальными курсами в фотошколах. Основатель проекта «Визуал наповал» Александра Митрошина, рассказывает о своем проекте: «Мы популяризируем мобильную фотографию, как способ самовыражения. Но реализацию глобальной цели проекта мы видим, когда люди после курса начинают нравится себе на фото, принимают свое тело, интересуются искусством. Очень рады получить оценку от международного жюри и стать лауреатами премии».

«Мы заботимся о том, чтобы гостям магазинов «Пятёрочка» было ещё удобнее совершать покупки. Дизайн новой концепции учитывает все самые актуальные тренды в ритейле и покупательских предпочтениях. Уверена, что более эргономичная внутренняя архитектура, дружелюбный дизайн и уютная атмосфера в магазинах будут приносить удовольствие от покупок. Очень рады получить признание Best for Life и будем продолжать совершенствоваться, чтобы радовать гостей наших магазинов и делать их жизнь лучше», - также отметила победу компании, Директор по операционному и бренд-маркетингу торговой сети «Пятёрочка» Татьяна Степанова.

Лауреатами Премии в этом году также стали: Barvikha Hotel & Spa, сеть магазинов парфюмерии и косметики Л’Этуаль, Авторский дом Roza Rossa KR Properties, Сибирь Девелопмент, YNinterior, New Art international design school, Русский нестандарт, ENHEL Wellness Spa Dome, ORBI GROUP, ПАО КБ «Восточный», ООО «СК «Ингосстрах-Жизнь», Студия мебели ODINGENIY, Проект «Визуал наповал», Сеть салонов БИНООПТИКА, Торговая сеть «Пятёрочка», ГК «А-100 Девелопмент», Сеть салонов маникюра и педикюра «Пальчики», LEGENDA Intelligent Development, Торговая сеть «Перекресток», ГК «Пионер», Sezar Group, ООО «Капитал Лайф Страхование Жизни», Суши Wok, Транспортная компания «ПЭК», Бренд SANITA LUXE, ООО «УК «Развитие» девелопер проекта Семейный квартал «МИР Митино».

Организатор Премии - Фонд «Социальные проекты и программы». Премия прошла при экспертной поддержке представителей: Союза Дизайнеров России, РБК Недвижимость, МОА «Союз Дизайнеров», Высшей школы Брендинга.

Юридический партнер Премии – юридическая компания «Варшавский и партнеры».

Организационный партнер Церемонии – Event – агентство «Happy moments collector», в лице Надежды Мироновой.

Best for Life design Forum & Award является одним из крупнейших международных конкурсов в сфере недвижимости, архитектуры и дизайна. Руководствуясь принципом объединения креативной и деловой среды, Премия предоставляет уникальную платформу для дизайнеров и компаний, которые вместе формируют новый взгляд на потенциал развития форм и концепций реализации пространства. Лучшие проекты, кейсы и услуги по всему миру, награждаются Премией Best for Life: символом превосходства в архитектуре, дизайне и визуальных коммуникаций.