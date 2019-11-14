Эксперт рассказал, в каком регионе дешевле всего «переобуть» автомобиль

Самой бюджетной процедурой по смене резины автомобиля может похвастаться Краснодар, сообщает Прайм, ссылаясь на данные исследования по стоимости услуги «Замена шин» в российских городах-миллионниках онлайн - автосервисом Uremont.

Сообщается, что в этом российском городе «переобуть» машину к зиме можно всего за 1050 рублей. Самой дорогой услугой по смене резины является для жителей Санкт-Петербурга. В северной столице поменять резину для самого распространенного в России радиуса колес R16 можно за 2,1 тысячи рублей. На втором месте оказалась Москва, где поменять шины можно за 2 тысячи рублей. Замыкает тройку лидеров самых дорогих городов по смене резины на автомобили российский город Казань, в которой средний чек на данную услугу равен 1,66 тысячи рублей.

В общей сложности аналитиками была исследована стоимость замены шин на станциях техобслуживания 16 российских городов-миллионников. В проекте приняло участи 550 российских автосервисов, которые предоставляют подобную услугу.

По итогам исследования аналитики ресурса сообщают, что в среднюю ценовую категорию попали Воронеж, Пермь, Уфа, Екатеринбург, Красноярск. В этих городах можно сменить резину в среднем за 1,6 тысячи рублей. Ближе к бюджетному лидеру - Краснодару по смене резины в России попали Челябинск (1,32 тысячи), Ростов-на-Дону (1,31 тысяча), Новосибирск (1,27 тысячи), Волгоград (1,21 тысячи).

Однако, комментируя новость, аналитики добавили, что, если брать стоимость на отдельных СТО, а не статистические данные, то здесь победителем вышел подмосковный Красногорск со стоимостью 900 рублей за смену комплекта резины. Услуги предоставляет частный придорожный автосервис. Самый высокий ценник установил один из автосервисов столицы - 2,7 тысячи рублей.