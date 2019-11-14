Еврокомиссия составила рейтинг стран ЕС с самой слабой экономикой

Эксперты Еврокомиссии выпустили свой экономический прогноз Autumn 2019 Economic Forecast, в рамках которого для каждой страны-члена ЕС был указан прогноз роста экономики. В итоге, был составлен рейтинг страны объединения с самой слабой экономикой.

Самые низкие темпы роста экономики прогнозируются в Италии – 0,1%. При этом ещё в октябре ЕК призвала власти этой страны соблюдать свои обязательства по подготовке бюджета на 2020 год в соответствии с бюджетными правилами ЕС.

Италия обязалась добиться сокращения структурного дефицита в следующем году, как это было сделано в 2019 году, благодаря мерам, обеспечивающим снижение расходов и увеличение доходов. Несмотря на это, эксперты Еврокомиссии уверены, что выше 0,1% рост ВВП в 2019 году в Италии не предвидеться, передаёт сетевой издание «Вести. Экономика».

На втором месте этого не самого престижного рейтинга расположилась Германия – темпы роста экономики в ФРГ прогнозируются всего на уровне 0,4%. Замыкает тройку лидеров Бельгия и Швеция (прогноз роста ВВП – 1,1%). Далее расположились Великобритания (1,3%), Франция (1,3%), Финляндия (1,4%), Австрия (1,5%), Нидерланды (1,7%) и Греция (1,8%).

Самыми высокими в этом году будут темпы роста экономики в Ирландии (5,6%), Мальте (5,0%) и Венгрия (4,6%).