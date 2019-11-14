Г.Ф. Гендель «Триумф Времени и Бесчувствия», концертное исполнение Ансамбль Questa Musica, дирижер – Филипп Чижевский

«Il trionfo del Tempo e del Disinganno» («Триумф Времени и Бесчувствия») – легендарная оратория Генделя, все чаще исполняемая в крупнейших музыкальных театрах мира. Российская сценическая премьера, режиссером которой выступил Константин Богомолов, стала настоящей сенсацией театрального сезона. Либретто к спектаклю было подготовлено Владимиром Сорокиным, костюмы создал Александр Терехов. Постановка стала лауреатом Международной профессиональной музыкальной премии Bravo, а также получила сразу две «Золотые Маски» в номинациях «лучшая работа дирижера в опере» (Филипп Чижевский) и «лучшая мужская роль в опере» (Винс И). По единодушному признанию критиков, Филиппу Чижевскому и его ансамблю удалось «воскресить» барокко, продемонстрировав чистоту настоящих старинных инструментов, легкость звучания и смелость музыкальной интерпретации.

25 ноября в Большом зале Московской консерватории ораторию можно будет услышать в исполнении, которое многие называют образцовым. Это тот редкий случай, когда все партии исполняются исключительно мужчинами. Так, вместе с Филиппом Чижевским и его ансамблем Questa Musica на сцену выйдут молодые талантливые солисты: немецкий контратенор Филипп Матман, испанский тенор Хуан Санчо, итальянский контратенор Антонио Джованнини и российский контратенор Василий Хорошев. Филипп Матман и Хуан Санчо солировали в спектакле Богомолова и были тепло приняты российской публикой.

Имя Филиппа Чижевского хорошо знакомо каждому, кто интересуется музыкальной жизнью столицы и следит за интересными и значимыми постановками современности. Дирижер, получивший в этом году «Золотую Маску» за «Триумф Времени и Бесчувствия», известен точностью и вместе с тем оригинальностью исполнения музыкальных произведений. Чижевский окончил Московскую государственную консерваторию им. П.И. Чайковского по специальностям «хоровое дирижирование» и «оперно-симфоническое дирижирование». В 2008 году совместно с Марией Грилихес основал ансамбль Questa Musica, с которым принял участие во многих крупных проектах в России и за рубежом. Дирижер активно сотрудничает с современными композиторами и театральными режиссерами. Так, в июне 2015 г. вместе с Б. Юханановым осуществил постановку оперного сериала «Сверлийцы» в Электротеатре «Станиславский». Чуть позже в рамках V фестиваля актуальной музыки «Другое пространство» совместно с В. Юровским и Ф. Ибрагимовым принял участие в российской премьере сочинения «Группы» К. Штокхаузена для трех оркестров и трёх дирижеров. Под руководством Чижевского на Камерной сцене Большого театра состоялась премьерная постановка оперы-буфф Жака Оффенбаха «Перикола» (режиссёр-постановщик Ф.Григорьян). Дирижер осуществил запись сочинений Леонида Десятникова со скрипачом Романом Минцем («Эскизы к закату» с симфоническим оркестром Брно и «Русские сезоны» с литовским камерным оркестром) и запись фортепианного концерта хорватского композитора Бориса Папандопуло с пианистом Андреем Гугниным и Загребским Филармоническим Оркестром. Чижевский сотрудничает с ведущими российскими и зарубежными оркестрами, с 2014 г. - приглашенный дирижер Большого театра.

Questa Musica — один из ярчайших российских коллективов, в состав которого входят молодые одарённые инструменталисты и певцы. Основанный в 2008 году, ансамбль стал известен благодаря высокой культуре звука, безупречной стилистической манере и постоянному поиску актуального звучания. Среди крупных проектов Questa Musica постановка оперы Г. Пёрселла «Дидона и Эней» (режиссер А.Хасанов), «Истории солдата» И.Стравинского (режиссер О.Глушков), исполнение оратории «Мессия» Г. Ф. Генделя, симфоний и «Реквиема» Моцарта на исторических инструментах. Совместно с ансамблем ударных инструментов Марка Пекарского была исполнена «Свадебка» И.Стравинского. В 2017 году солисты Questa Musica участвовали в мировой премьере спектакля Б. Юхананова и Д. Курляндского «Октавия». Репертуар ансамбля включает русскую и зарубежную классическую музыку, произведения эпохи Возрождения и барокко, а также музыку XX века и сочинения современных композиторов. Художественный руководитель и дирижер — Филипп Чижевский.

Официальный сайт Ф. Чижевского и Questa Musica: https://philippchizhevsky.com

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