Гала-концерт звёзд балета «Марис Лиепа. С любовью» в рамках ежегодного проекта Андриса Лиепы «Автографы и имиджи»

Имя Мариса Лиепы навсегда вписано в историю танца и в сердца любителей балета. В нем всё – слава, харизма, блестящие победы, одержанные на лучших сценах мира и, конечно, любовь… Зрителей ждут открытия и премьеры, фрагменты лучших классических балетов, в которых блистал неподражаемый Марис, а также современные постановки в исполнении звезд мирового балета.

Режиссер и ведущий концерта народный артист России Андрис Лиепа готовит для зрителей не просто вечер воспоминаний, а вечер-праздник, особая атмосфера которого напомнит публике об огромном обаянии, харизме Мариса Лиепы, о его безграничной любви к жизни, профессии, искусству.

В концерте примут участие прима-балерина Мариинского театра народная артистка РФ Юлия Махалина, народная артистка РФ Илзе Лиепа, народный артист РФ Дмитрий Гуданов, прима-балерина Большого театра заслуженная артистка России Екатерина Крысанова, Мария Эйхвальд, премьеры Мариинского театра Владимир Шкляров и Кимин Ким, а также Бахтияр Адамжан («Астана Опера»), Константин Аллен (Национальный балет Нидерландов), Джулиан МакКей (Михайловский театр) и другие.

1 декабря, 19:00

Билеты от 700 до 14 000 рублей