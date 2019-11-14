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Германия все-таки защитила «Северный поток — 2» от газовой директивы Евросоюза

Москва, 14.11.2019
Бундестаг одобрил закон, который сделал внутренне законодательство ФРГ в газовой сфере отличающимся от европейского, и при этом — благоприятным для российских проектов.
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  • Германия все-таки защитила «Северный поток — 2» от газовой директивы Евросоюза

Канцлер Германии Ангела Меркель беседует с министром финансов Олафом Шольцем во время заседания Бундестага

EPA / ТАСС Автор: FELIPE TRUEBA

Депутаты Бундестага ФРГ 13 ноября приняли поправки в законодательство Германии , которые позволяют вывести  проект «Северный поток — 2» из-под ограничений в рамках газовой директивы Евросоюза. «Законом изменяются связи в газовой сфере, – говорится в сообщении на сайте немецкого парламента.– Цель его состоит в том, чтобы распространить правила внутреннего рынка природного газа на взаимодействие с государствами-членами ЕС и государствами, не входящими в ЕС. В будущем требования регулирующего права должны применяться вплоть до сухопутной или морской границы государств-членов ЕС». При этом для газовых проектов могут быть сделаны исключения в плане требований по соответствию газовой директиве ЕС сроком до 20 лет.

Со всей очевидностью одобренные поправки к Energiewirtschaftsgesetz («Закону об энергетике») будут применяться к участку «Северного потока — 2», расположенного в территориальных водах Германии: это последние 12 морских миль газопровода. Законопроект уже выдвигался на голосование 7 ноября, однако для его принятия тогда не хватило голосов.

То, что Бундестаг одобрил законопроект, который позволяет вывести проект «Северный поток — 2» из-под ограничений в рамках газовой директивы Евросоюза, говорит о том, что Германия готова и дальше наращивать объемы потребления российского газа и ей выгодно иметь газопровод на своей территории, объясняет главный стратег «Универ Капитал» Дмитрий Александров. Даже самая неуступчивая страна, Дания, которая два года задерживала строительство «Потока», запрещая прокладывать его по своей территории из-за опасений ухудшения экологии, в конце октября подписала необходимые документы и дала согласие на использование материкового шельфа.

Европа все больше начинает переходить на использование газа вместо нефти и в ближайшие 20 лет объем поставок из России может увеличиться более, чем на 26 млрд куб. м., полагает аналитик. Кроме того, сейчас немецкая экономика испытывает негативные факторы рецессии, в Германии серьезно сократилось производство в обрабатывающей промышленности и ухудшилась ситуация на рынке труда при одновременном снижении ВВП. Поэтому страна будет поддерживать отношения с российской стороной, стараясь наладить, со своей стороны, экспорт товаров.

Тот факт, что немецкие законодатели защищают российский газопровод и его организационную структуру, может говорить не только об успехе российских внешнеполитических ведомств, но и о том, что немцы защищают личную выгоду, а именно — те инвестиции, которые они вложили в «Северный поток — 2», уверен директор Фонда развития права и медиации ТЭК Александр Пахомов. Это порядка 2 млрд евро, которые не могут быть брошены на произвол судьбы, если, например, Третий энергопакет ЕС помешал бы наполнению газопровода.

Сама (заложенная в энергопакет) идея того, что производитель газа и оператор трубопровода должны быть независимы друг от друга, — слишком утопична, ведь операционно добыча газа и его транспортировка очень тесно связаны, полагает эксперт. Германия, получая большие объемы газа из России напрямую, может стать своеобразным новым газовым хабом, и потеснить на этой позиции австрийский хаб в Баумгартене. Основной политический вопрос, вокруг которого идет борьба, заключается в том, достанется ли украинской ГТС какой-либо значимый объем?

Вероятно, предполагает Александр Пахомов, 10-15 млрд кубометров все же достанется, но при этом «Газпром» получит очень сильную переговорную позицию и сможет диктовать Украине свои условия. Поэтому лоббисты с противоположной стороны тоже не жалеют времени, сил и денег. Остающегося Украине объема транзита и заработка с него не хватит ни на текущую эксплуатацию, ни на обновление основных фондов ее газопровода, который критически изношен. Сейчас около 60% трубопроводов украинской ГТС эксплуатируется более 30 лет, более 20% трубопроводов требуют срочной замены.

Евросоюз же, считает эксперт, остается в двойном выигрыше: снизится зависимость и от российского транзита, и от украинского, можно будет агрессивнее торговаться о ценах на газ. Остается небольшой шанс, полагает он, что Украина сможет занять деньги на модернизацию ГТС, но с учетом высокого уровня «коррупционного налога» осуществить такую масштабную операцию будет очень сложно, смету в текущих условиях можно умножать в несколько раз, кредиторы на это не пойдут.

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