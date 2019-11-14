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Багдад потеснил Эр-Рияд на рынке нефти, но столкнулся с протестами

Москва, 14.11.2019
Главную угрозу как добыче иракской нефти, так и к ее экспорту, по мнению IHS Markit, представляют антиправительственные демонстрации
#Нефть
#Рынок нефти
#Ирак
#Акции протеста
#Экономика
  • Багдад потеснил Эр-Рияд на рынке нефти, но столкнулся с протестами

Протестующий стреляет в полицию из рогатки во время столкновений между иракскими силами безопасности и антиправительственными демонстрантами, на площади Хилани в Багдаде 13 ноября 2019 года

AP Photo / Khalid Mohammed / ТАСС

Несмотря на серьезное сокращение экспорта нефти Ирак, второй по объемам ее добычи в ОПЕК, резко увеличил в последние два месяца продажи черного золота главным азиатским импортерам – Китаю и Индии, воспользовавшись сумятицей, возникшей после сентябрьского ракетного обстрела хуситами нефтяных объектов Саудовской Аравии. Напомним, после обстрела 14 сентября добыча нефти КСА сократилась на 5,7 млн бар./сутки, что составляет примерно 5% ежедневной мировой добычи. Многие специалисты тогда говорили, что на восстановление объемов добычи Эр-Рияду понадобится много месяцев. Прогноз не сбылся, но вполне естественно, что в такой ситуации спрос на нефть других ближневосточных производителей резко вырос.

Багдад ловко воспользовался подвернувшейся возможностью и заменил Аравию в поставках нефти КНР и Индии. В октябре, как сообщило Министерство нефти Ирака, экспорт иракской нефти превысил 106 млн баррелей на 6 с лишним млрд долларов.

Большая часть иракской нефти по-прежнему доставляется потребителям на супертанкерах емкостью до 2 млн баррелей, а вот доля танкеров Suezmax, трюмы которых вмещают до миллиона баррелей нефти, снизилась за счет еще более маленьких танкеров Aframaxes, перевозящих от 500 до 800 тыс. баррелей. Эти изменения объясняются резким ростом цен на аренду танкеров в конце сентября – начале октября после того, США объявили санкции против китайских компаний, владеющих танкерами. Поэтому сейчас наиболее популярны небольшие танкеры.

В конце сентября Вашингтон ввел санкции против нескольких китайских судоходных компаний за то, что они перевозили иранскую нефть. Среди них и ряд подразделений Cosco, которой принадлежат более 40 танкеров, включая 26 супертанкеров.

Буквально на следующий после объявления санкций цены на транспортировку нефти с Ближнего Востока в Азию выросли на двузначные величины.

Сейчас главную угрозу как добыче иракской нефти, так и к ее экспорту, по мнению IHS Markit, представляют антиправительственные демонстрации. По словам министра нефтяной промышленности Ирака Тамера Гадбана, добыча нефти в стране и экспорт находятся на стабильном уровне, но есть информация, что демонстранты блокировали вход в крупный порт Умм Каср, рядом с которым расположены нефтяные платформы, на которых загружаются нефтью танкеры. Демонстранты также пытались перекрыть дороги, ведущие к нефтяному месторождению Меджнун на юге Ирака, чтобы помешать нефтяникам добраться до него.

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