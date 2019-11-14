Как выбрать настольный футбол

Чтобы выбрать наиболее подходящую модель настольного футбола https://igrasfera.ru/catalog/igrovye_stoly/nastolnyy_futbol/, следует руководствоваться рядом важнейших критериев, приведенных ниже.

Размеры игры. Они должны соответствовать площади помещения, в котором будет располагаться настольный футбол. Чем больше размеры этой игры, тем дороже она стоит.

Материал изготовления корпуса. Чаще всего в этих целях используются ДСП, МДФ и фанера.

Материал изготовления поля. От него зависит весь процесс игры. Поле должно быть абсолютно ровным, лишенным любых выпуклостей и впадин, за исключением специально подогнутых углов и накладок. Наилучшим материалом, используемым в данных целях, считается закаленное стекло, которое не гнется и обладает влагоустойчивостью. Кроме того, производители изготавливают игровое поле настольного футбола из фанеры или пластмассы.

Прочность штанг. Эти элементы настольного футбола, на которых закреплены фигурки игроков, играют чрезвычайно важную роль. Если штанга погнется или деформируется, то прикрепленные к ней фигурки перестанут крутиться, и нормально играть будет больше невозможно. Штанги изготавливают из никелированных трубок и стали, предпочтение следует отдавать второму варианту. Диаметр штанг обычно составляет тринадцать или шестнадцать миллиметров. Кроме того, штанги классифицируются по особенностям конструкции – они бывают цельнометаллическими, телескопическими и полыми. Наибольшей прочностью обладают цельнометаллические штанги, а наибольшей безопасностью – телескопические.

Ручки для управления. От них во многом зависит удобство игры. В качестве материалов для изготовления этих элементов используются древесина, пластмасса и каучук. Для предотвращения скольжения рук игроки надевают на них специальные перчатки либо наматывают на ручки ленты. Ручки для игры в настольный футбол являются расходным материалом, их можно приобрести в любом спортивном магазине.

Фигурки футболистов. Эти элементы должны радовать глаз. Путем придания фигуркам специальных форм производители обеспечивают игрокам возможность выполнять в процессе игры разнообразные трюки.

Амортизаторы. Данные элементы располагаются между бортами и крайними фигурками футболистов, чтобы предотвратить травмирование рук игроков. Помимо этого, они смягчают удары в процессе игры. Для изготовления амортизаторов используются пружины, а также резина.