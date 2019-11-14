Киев пригрозил выходом из «Минска» несмотря на «непопулярность» этого у западных партнеров

Украинский министр иностранных дел Вадим Пристайко заявил, что Украина, Франция и Германия готовы к встрече в «нормандском формате», но Россия еще не дала своего согласия.

«Я думаю, что до конца этого года (встреча состоится – «Эксперт online»), ведь все согласились. Немецкие и французские коллеги предлагают конкретную дату, их устраивает, мы заявили, что она нас тоже устраивает, ждем ответа от четвертой стороны», — заявил Пристайко.

Ранее министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко заявлял, что разведение войск на Донбассе в районе Петровского снимет все препятствия к встрече руководителей России, Украины, Франции и Германии.

В случае затягивания переговоров Пристайко пригрозил выйти из Минских соглашений. «Это очень непопулярное заявление и, наверное, оно опять не понравится нашим западным партнерам. Но для нас "Минск" - не самоценность. И если мы увидим, что они не срабатывают, и это ведет нас в постоянное затягивание бесконечного процесса, то рано или поздно будет принято решение о выходе из минского процесса», — сказал Пристайко. По словам главы украинского МИД, Киев рассматривает несколько альтернативных вариантов. «Например, если не "Минск", то нам тогда нужно обращаться за миротворческой миссией, точнее peacekeeping — миссией по поддержанию мира», - заявил Пристайко.