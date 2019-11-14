Курс доллара: рубль оторвался от реальности

Днём 14 ноября российский рубль укрепился к доллару и евро, несмотря на негативный внешний фон и продолжающуюся неопределённость относительно соглашения между Вашингтоном и Пекином. По данным на 15:55 мск в ходе торгов Московской биржи курс доллара составил 64,05 руб., что на 30 коп. ниже уровня закрытия вчерашних торгов. Евро торгуется по 70,42 руб., подешевев на 36 коп.

Как отмечают эксперты, нацвалюта сделала сегодня разворот к доллару и евро, корректирусь после четырёх дней снижения. При этом фактором поддержки рубля постепенно становится российский налоговый период, стартующий уже завтра. На стороне нацвалюты сейчас также может выступать и стоимость нефти, цены на которую растут более чем на 1% с начала дня после выхода данных API о неожиданном падении запасов нефти в США.

При этом, по мнению Владимира Евстифеева из банка «Зенит», отсутствие острой потребности в дальнейшем смягчении монетарной политики ФРС является негативным для высокодоходных рынков. Однако, как пояснил эксперт, они пока отреагировали довольно сдержанно. Поэтому рубль выглядит несколько оторванным от реальности, а его стоимость в большей степени определяют нефундаментальные факторы. Такие, как движение спекулятивного иностранного капитала и погашения внешних займов.

Евстифеев также же считает, что до конца недели курс доллара должен остаться в диапазоне 64,00-64,50 руб. Далее поддержку нацвалюте может оказать налоговый период, но его объём оценивается на 20% меньше, чем октябрьские платежи. Поэтому ждать сильного положительного влияния на курс рубля, как предполагает эксперт, всё-таки не приходится.

В свою очередь аналитики Sberbank CIB, ещё накануне допустили укрепление курса рубля. По их мнению, инвестиции с использованием средств Фонда национального благосостояния (ФНБ), вероятно, приведут к однократному сокращению покупок валюты со стороны ЦБ РФ на сопоставимую величину. По мению экспертов Сбербанка, если эти инвестиции будут проведены одним траншем, а цены на «чёрное золото» не изменятся, то российский регулятор может отказаться от покупок валюты примерно на один месяц. В этот период рубль может укрепиться на 0.5–1.0%.