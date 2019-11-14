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Курс доллара: у рубля появился неожиданный шанс

Москва, 14.11.2019
  • Курс доллара: у рубля появился неожиданный шанс

Кирилл Кухмарь/ТАСС

В среду российский рубль продолжил снижаться к доллару и евро на фоне неопределённости вокруг торгового соглашения между США и КНР. Так в 19:00 мск к закрытию основной торговой сессии Московской биржи, курс доллара составил 64,31 руб., что на 7,5 коп. было выше уровня закрытия торгов вторника. Курс евро составил 70,81 руб., что на 12,75 коп. дороже предыдущих торгов.

По мнению большинства экспертов, нацвалюта с начала недели слабо, но регулярно проседает к доллару и евро не только на новостях, касающихся торгового соглашения Вашингтона и Пекина, но также на фоне общемирового снижения интереса инвесторов к риску.

Об этом, в частности, заявил Роман Фролов из Совкомбанка. Как считает он, максимумы по рублю уже были сформированы, и кроме того, в условиях конвертации промежуточных дивидендных выплат можно ожидать продолжения небольшого снижения нацвалюты.

«По нашему мнению, в самой ближайшей перспективе пара доллар/рубль может протестировать отметку в 65,00 руб.», – предположил эксперт.

Михаил Коган из «Высшей школы управления финансами» напомнил, что ещё во вторник доллар пробил ключевую отметку в 64,00 руб. и теперь передвигает максимумы, впервые с середины октября коснувшись отметки 64,30 руб.

По его мнению, нарушение целостности психологического уровня говорит об усилении медвежьих рисков для нацвалюты с точки зрения технического анализа. При этом он считает, что угасание интереса к риску в сочетании со снижением цен на «чёрное золото» также играют против рубля. Кроме того, он считает, что инвесторы остались очень разочарованы вторничным выступлением Дональда Трампа, который с одной стороны пригрозил КНР существенным повышением тарифов в случае незаключения торговой сделки, но одновременно с эти указал на скорое подписание первой фазы соглашения с Пекином.

«Неоднозначная риторика главы Белого дома только лишь добавила неопределенности на финансовых рынках, что не способствует проявлению спроса на риск. Поэтому, я считаю, что в дальнейшем рубль продолжит сползать вниз, примерно до 64,50-65,00 руб. При этом ожидаемый эффект от налогового периода будет нивелироваться на фоне бегства инвесторов от риска», – резюмировал эксперт.

А вот Игорь Костырко из «Универ сбережения» уверен, что выше отметки 64,50 руб. в ближайшее время доллар не продвинется.

«На фоне коррекционного снижения цен ОФЗ и нефтяных котировок американская валюта приблизилась к уровню 64,50 руб., но выше всё-таки не пойдёт, благодаря скорому началу налогового периода», – отметил он.

Между тем Антон Покатович из «БКС премьер» убеждён, что нынешнее ослабление нацвалюты вполне обоснованно, как в силу внешних факторов, так и на фоне тенденций на долговом рынке РФ, где сейчас начинается коррекция в условиях подстройки инвесторов к нынешним монетарным реалиям.

«Это происходит, когда Банк России может продолжить снижение ключевой ставки, а американский регулятор будет сохранять ставку неизменной. Мой прогноз: в четверг ожидаю курс доллара в диапазоне 64,00-64,60 руб.», – предположил он.

В свою очередь аналитики Sberbank CIB, несмотря на все негативные факторы, которые сейчас сопутствуют нацвалюте, допустили укрепление рубля. По их мнению, инвестиции с использованием средств Фонда национального благосостояния (ФНБ), вероятно, приведут к однократному сокращению покупок валюты со стороны ЦБ РФ на сопоставимую величину.

Как подчеркнули эксперты Сбербанка, если эти инвестиции будут проведены одним траншем, а цены на «чёрное золото» не изменятся, то российский регулятор может отказаться от покупок валюты примерно на один месяц. В этот период рубль может укрепиться на 0.5–1.0%.

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