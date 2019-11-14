«Люди не мечтают о прямом доступе на биржу»

Freedom Holding Corp., материнская компания для российского брокера ИК «Фридом Финанс» и брокерских компаний в Казахстане, Узбекистане, на Украине, Кипре и в Германии, представила первую финансовую отчетность как публичная компания. За 2 квартал финансового 2020 года (начался 1 апреля 2019-го) Freedom Holding Corp. почти вдвое — на 88%, до 32,8 млн долларов — нарастил выручку по сравнению с аналогичным периодом прошлого финансового года. Такому росту выручки способствовал прежде всего рост комиссионных доходов. На четверть выросла и чистая прибыль — с 6,8 до 8,5 млн долларов.

Почти месяц назад, 15 октября Freedom Holding получил листинг на крупнейшей мировой бирже NASDAQ и таким образом стал стал первой финансовой компанией из России и СНГ, акции которого свободно обращаются на этой площадке. CEO и основной акционер Freedom Holding Тимур Турлов дал эксклюзивное интервью «Эксперту», в котором рассказал, почему вопреки современной тенденции на уход в онлайн наращивает сеть офисов, из чего складывается доход холдинга, хотят ли небольшие компании входить на биржу и стоит ли бояться постоянного роста фондового рынка.

Основной акционер Freedom Holding Тимур Турлов предоставлено пресс-службой

— На российском брокерском рынке давно не было поглощений. Что вам дала покупка «Неттрейдера» в 2017 году и почему вы решили идти в том числе и этим путем?

— После сделки с «Неттрейдером» мы получили, во-первых, относительно большую клиентскую базу на российском рынке, которая у нас традиционно была не очень большой. У нас и сейчас по операциям на Московской бирже приходится около 10% бизнеса всего холдинга. Когда же у тебя сразу есть большая клиентская база, у тебя появляется больше вызовов и больше мотивации делать какие-то существенные инвестиции в автоматизацию и многие другие дорогие вещи, которые не окупились бы, будь у тебя слишком маленькое количество клиентов.

— У «Неттрейдера» на момент, когда вы его купили, была «живая» база?

— Безусловно. У них было около 16 тыс. счетов, и хотя далеко не все клиенты активно торговали, но, тем не менее, это была вполне живая база. У «Неттрейдера» был бизнес гораздо больше, чем у нас на российском рынке в тот момент, плюс у них была собственная торговая платформа, которую мы впоследствии достаточно успешно имплементировали в Казахстане. Мы поняли, что та IT-инфраструктура, которая у них есть, даст нам существенные преимущества, если мы хотим основной массе наших клиентов предоставлять доступ на американский рынок через российского брокера. Также мы получили команду, которая знала многое о специфике работы реального бизнеса.

Добавлю, что эта сделка для нас в существенной мере была cash in, и основная сумма как раз была вложена в компанию, которую мы покупали, чтобы она соответствовала всем требованиям регулятора к росту собственного капитала. Мы, по сути, капитализировали «Неттрейдер».

— В будущем вы не исключаете возможностей новых покупок?

— Немало игроков на российском брокерском рынке сейчас на распутье. Они понимают, что конкуренция и затраты на ведение бизнеса растут. Плюс регуляторная нагрузка с каждым годом увеличивается. Да и доходность бизнеса становится достаточно низкой для многих независимых небольших и средних игроков. В такой ситуации есть возможность купить компанию с пусть не очень большой, но тем не менее с живой клиентской базой за разумные деньги.

Нашему холдингу это могло бы дать существенную синергию за счет объединения расходов – потому что нет большой разницы между тем, чтобы обслуживать 100 тысяч клиентов или миллион клиентов. Также мы могли бы обогатить свою команду наиболее талантливыми людьми, которые работают сейчас у наших конкурентов. Таким образом, мы показываем хорошую тенденцию для наших акционеров.

Мостик для рынка

— Ваш бизнес сфокусирован на том, чтобы предоставлять клиентам возможность инвестиций на зарубежных рынках, но число активных клиентов на Мосбирже вы тоже собираетесь наращивать. Насколько активно вы будете работать именно с внутрироссийским рынком?

— Мы и сейчас один из самых быстрорастущих брокеров на Мосбирже, если смотреть именно на темпы прироста нашего бизнеса: на этой площадке у нас прибавляется ежемесячно как минимум по 1000 новых клиентов. Для нас Московская биржа достаточно важный партнер — в частности, мы организовывали ряд размещений высокодоходных облигаций. Причем облигаций достаточно хороших эмитентов, и эти размещения были проведены по высоким стандартам андеррайтинга. Мы очень хорошо умеем делать новые размещения, для нас это хороший источник дохода и развития. Если все пойдет по плану, то только это направление — доход от выпуска новых ценных бумаг и привлечение капитала для российских компаний — принесет нам весьма существенную часть выручки, что будет заметно даже в масштабах холдинга.

— В конце 2017-начале 2018 года у Freedom Holding была просадка по доходам — это было связано с уменьшением дохода от собственных операций. На пресс-конференции по поводу листинга вы заявили, что будете строить бизнес с упором на комиссионный доход. Доходы от андеррайтинга как раз тоже входят в понятие «комиссионный доход»?

— Да, существенная масса денежных поступлений от размещения облигаций — это доходы от комиссии по андеррайтингу. Также сюда входят наши доходы от перепродажи бумаг из собственного портфеля: она возникает, когда мы часть бумаг покупаем на собственный портфель, а потом уже на открытых торгах продаем с некой премией. Пример: мы организовываем миллиардную эмиссию. Бумаги на 600 млн разместили сразу, а на 400 млн забрали себе и продали в течение ближайших двух месяцев, понимая, кто может быть основным покупателем. То есть мы, по сути, некий мостик.

Все это входит в чистый комиссионный доход, который не является особенно волатильным. Андеррайтинг – это не та сфера, где высокие риски получения убытков, так как это не спекулятивные сделки, и не тот случай, когда мы покупаем какие-то акции, потому что считаем их недооцененными и считаем, что мы их сможем через какое-то время продать дороже.

— Есть ли спрос со стороны компаний на размещение таких облигаций? Потому что мы видели попытки создать площадки для таких размещений, но особого успеха не было.

— Спрос мы видим. Есть достаточно большое количество среднего и даже крупного бизнеса, особенно регионального, у которого устойчивое финансовое положение, хорошая кредитная банковская история, у них есть кредитные линии в государственных банках, неиспользованные в том числе. Но у очень большого количества предприятий есть и достаточно высокая доля утилизированных залогов. Например, им банки дают деньги под залог зданий — и объем денег, который они могут взять, очень ограничен. Поэтому такие компании, безусловно, ищут для себя какие-то дополнительные пути и уже готовы решаться на облигационные займы, в том числе, чтобы начать строить публичную историю. Они понимают, что на первом этапе получат деньги дороже, чем получили бы в госбанке, но в дальнейшем их публичность поможет им легче и эффективнее привлекать средства.

Также могу добавить, что желающих размещать облигации значительно больше, чем тех, кого мы готовы размещать. Потому что это большая ответственность.

— Есть ли на облигационном рынке сейчас выпуски с высоким риском, который не в полной мере очевиден инвесторам?

—На нашем рынке действительно присутствует subprime, просто, например, в 2008 году это были огромные займы, миллиардные размещения, а сейчас они берут десятки миллионов рублей. Раньше их покупали институты (институциональные инвесторы — прим. «Эксперта»), сейчас не покупают. Но тогда не было ритейла, а сейчас есть ритейл на этом рынке.

Показать возможность

— Основная часть ваших клиентов держит на счетах суммы большие, чем те, которые ограничивают, по готовящемуся закону, категорию защищаемых инвесторов, то есть это довольно состоятельные люди. Как это соотносится с историей розничного брокериджа, который вы строите? И если вы идете в розницу, то как планируете работать в ситуации, когда реальные располагаемые доходы не растут и в основой массе у населения сбережений не так уж много?

— Если посмотреть статистику по банковским депозитам, то можно увидеть, что средняя сумма банковского депозита сейчас превышает полмиллиона рублей. Это в числе прочего следствие роста расслоения доходов, которое происходит практически во всем мире, не только в России. Хуже всего растут доходы у наименее состоятельной части населения — их качество жизни, к сожалению, ухудшается, но они никогда и не были активными сберегателями и активными клиентами <финансовых компаний> в принципе. А те люди, которые сберегателями были, стали консервативнее, сократили свои расходы, но в их отношении как раз любые экономические трудности приводят к росту нормы сбережения при прочих равных. То есть, беднейшие начинают больше занимать, а средний класс (Upper Middle Class) начинает больше сберегать. Это, кстати, в какой-то момент времени приводит к тому, что сам потребительский кредит дешевеет, становится более доступным, и мы получаем экономический рост за счет именно роста спроса со стороны потребителя — все то, что происходит в России сейчас в чистом виде.

Падение среднего чека происходит в потреблении, но инвестиции и потребление — немножко разная история. А падения среднего чека в инвестициях я сейчас не вижу — по крайней мере, у нас средний чек в инвестициях растет. Плюс мы сами развиваемся достаточно быстро — и у нас средний чек растет потому, что растет доверие к компании, растет наша узнаваемость, наша репутация.

— Инвестируют сразу крупные суммы или постепенно наращивают объем?

— Много клиентов приходит попробовать, и у них достаточно маленькие чеки — так, в магазине акций Freedom24 чек первой покупки меньше 200 долларов. Это еще не инвестиции, и мы на этом ничего не зарабатываем, но мы начинаем зарабатывать, когда этот человек распробует. Когда он понимает, как это работает, то приходит в офис (не все, но добрая половина клиентов приходит в офис), и после этого уже делает какие-то более серьезные инвестиции, на полмиллиона рублей, миллион, на 2 млн.

— С чем связан сильный интерес к американскому рынку у наших российских инвесторов? С тем, что американский рынок – это долларовая история, и мы сразу убираем риск девальвации? Плюс там огромный выбор компаний, отраслей, акций? Или все-таки основная причина в том, что это 10 лет непрерывного роста, и люди приходят на этот рост? Вам не страшно приводить людей на рынок, который растет 10 лет?

— Осмелюсь привести простую житейскую аналогию. Вот представьте себе, что вы могли бы инвестировать напрямую в людей. Если есть человек, который 10 лет назад зарабатывал 300 долларов в месяц, 5 лет назад зарабатывал 800 долларов в месяц, сейчас зарабатывает 3000 долларов в месяц. А есть человек, который 10 лет назад зарабатывал 400 долларов в месяц, 5 лет назад зарабатывал 405 долларов в месяц, сейчас зарабатывает около 400 долларов в месяц. В кого бы из них вы при прочих равных хотели бы инвестировать? Да, американский рынок является растущим, но и компании наращивают свою прибыль: то есть не только цена на акции растет, но и фундаментальные показатели растут. Рынок вообще и индекс S&P имеет достаточно четкую корреляцию, в первую очередь, с корпоративной прибылью. Американский рынок в целом растет 100 лет подряд именно потому, что компании наращивают свою прибыль 100 лет. Те крупные компании, которые на рынке остаются, – это наиболее эффективные экономические субъекты, которые лучше всего управляются, которые имеют самую эффективную бизнес-модель, которые являются наиболее прозрачными, которые уважают своих акционеров. Логично и правильно инвестировать в те компании, которые устроены так, и логично, что их акции растут. Если твоим компаниям совершенно наплевать на твоих миноритарных акционеров, если они не очень хорошо управляются и не очень эффективно тратят деньги своих акционеров, если их бизнес особо не растет, то зачем мне вкладывать в них деньги? И с этой точки зрения, компания, акции которой стоят в 10 раз дороже, чем они стоили раньше, но которая сейчас объективно имеет бизнес в 10 раз больше, чем она имела его раньше — гораздо лучший претендент на рост в будущем, чем та компания, которая, наоборот, теряла свой бизнес в последние несколько лет.

— У вас есть услуга «консультационное управление». Что она вам дает как брокеру и что она дает клиентам?

— Глобально консультационное управление — это то, что делает инвестиционный консультант со своим клиентом, когда пытается помочь ему правильно составить портфель. Когда консультант объясняет, почему определенные акции было бы неплохо купить; или почему другие акции пришло время продать. Идея в том, чтобы не пытаться продать гениальность консультанта или кого-то нашего аналитика, который создает те или иные рекомендации, а в том, чтобы объяснить клиенту, почему мы считаем ту или иную идею хорошей. Потому что невозможно выстроить доверие, когда клиент не понимает, что и почему происходит на рынке. Почему эта бумага перспективна? Почему за эту компанию действительно имеет смысл платить именно столько? Как на этом можно будет заработать? Когда клиент все это понимает и осознанно принимает свое решение, это для нас очень хороший способ не допустить избыточных разочарований и очарований. Проще говоря, консультационное управление — способ сделать нашу деятельность для клиента более прозрачной. Люди не мечтают о прямом доступе на биржу. Люди мечтают о партнере, который будет с ними рядом и который попытается их поддержать и объяснить логику происходящего, обратить внимание на какие-то важные вещи. Среди наших клиентов практически нет профессиональных инвесторов. Это все люди, которые занимаются своей работой. Они не читают финансовые новости с утра до вечера, не идут получать сертификат финансового аналитика. И им нужны те, кто обратит их внимание на те или иные детали, покажет какую-то возможность. Так и возникает доверие. Это очень важная история. Огромное количество наших конкурентов делало ставку на то, чтобы дать прямой доступ к торгам как можно дешевле, как можно быстрее, как можно более электронным способом, минимизируя свои издержки, но мы сейчас увидели, что рост нашей доли рынка во многом связан с тем, что клиенты на самом деле зачастую голосуют против электронного доступа. Они говорят: нам не нужен ваш прямой доступ на биржу и ваши супернизкие тарифы нам тоже не нужны. Людям нужны интересные инвестиционные идеи, на которых можно заработать. И когда люди поняли, что, например, Apple – это крутая компания, у которой есть большая перспектива, то только потом уже они начинают интересоваться доступом на биржу, брокерами и всем остальным.

Справочная информация:

ООО ИК «Фридом Финанс» — российская инвестиционная компания, входит в международный публичный холдинг Freedom Holding Corp., предоставляющий финансовые услуги в семи странах мира (Россия, Казахстан, Узбекистан, Киргизия, Украина, Кипр, Германия). Акции холдинга торгуются на Nasdaq под тикером FRHC. Капитализация холдинга на октябрь 2019 составляет порядка $800 млн, собственный капитал – $125,8 млн, активы - $429 млн. Клиентские активы превышают $1,3 млрд.

ИК «Фридом Финанс» входит в рейтинги ведущих операторов Московской биржи, где занимает 9-е место по числу зарегистрированных клиентов (более 40 тысяч) и 12-е место по количеству активных клиентов. В России холдинг помимо инвесткомпании представлен также Банком Фридом Финанс и онлайн-магазином акций Freedom24.