Мигранты хотят получать большую зарплату, чем россияне

Авторы исследования для сервиса по трудоустройству Worki публикуют 14 ноября новость о зарплатных претензиях мигрантов из ближнего зарубежья, которые приезжают на работу в Россию. Выяснилось, что трудовые мигранты рассчитывают на заработок в 54,5 тысячи рублей, тогда как среднестатистический россиянин доволен зарплатой в 47 тысяч рублей.

Уточняется, что аналитики Worki, готовя материал, изучили около 1,7 млн откликов от кандидатов на вакансии в сферах исконных интересов трудовых мигрантов, а именно грузчиков, водителей, дворников. Подобные расхождения вызваны большой конкуренцией на рынке труда, уверены авторы исследования. При этом разница по зарплатным ожиданиям россиян и мигрантов меняется в зависимости от профессии. Самая большая разница наблюдается у водителей. Здесь расхождения в ожидании зарплаты составляют 14%. Практически на одинаковую заработную плату претендуют и россияне, и гастарбайтеры при соискании должности продавцов - 2,4%. Аналогичная ситуация наблюдается в сфере работы с людьми - администраторов, горничных, технических работников. Здесь россияне и мигранты претендуют на примерно одинаковые заработки.

Зарплатные ожидания меняются в зависимости от региона и численности населения города, так самая маленькая разница, примерно в 640 рублей, по данному показателю отмечена в Москве. Самые высокие претензии по заработку предъявляют мигранты в Нижнем Новгороде. Здесь иностранцы из ближнего зарубежья в среднем хотят получать больше, чем россияне на 5150 рублей.