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На Украине сделали заявление о возможной встрече Зеленского и Путина

Москва, 14.11.2019

Вадим Пристайко – глава МИД Украины – сделал заявление о возможной встрече президентов «самостийной» и РФ Владимира Зеленского и Владимира Путина. По его словам, пока такая встреча не планируется, а речь идёт лишь о подготовке саммита в нормандском формате, передаёт РИА Новости.

«Мы не планируем сейчас двустороннюю встречу с российским лидером, – пояснил руководитель внешнеполитического ведомства Украины. – Пока первоочередная задача – переговоры в нормандской четверке».

Напомним, ранее стало известно, что первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев в ходе 5-го ежегодного политического форума «Астана Клуб» заявил, что предложил организовать встречу между главами РФ и Украины. При этом он подчеркнул, что уже получил согласие Зеленского на тет-а-тет.

«Я об этом сообщил президенту России. Теперь посмотрим. Если нейтральная площадка нужна, я предложил Казахстан», – сказал Назарбаев.

В свою очередь пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков подчеркнул, что власти России признательны господину Назарбаеву за его усилия по налаживанию российско-украинских отношений. При этом он отметил, что встреча без её тщательной подготовки не принесла бы большую пользу.

«Наш президент сам неоднократно заявлял, что никогда не отказывается от подобных встреч и этой встречи тоже, – пояснил Песков. – Но он также считает, что встреча ради встречи принесёт минимум пользы, она должна быть хорошо подготовлена», – резюмировал Песков, добавив, что в настоящее время Москва сконцентрирована на подготовке к процессам нормандского формата.

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