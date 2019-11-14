О рынке факторинга с директором компании «Открытие Факторинг»

Рынок факторинга растет второй год подряд более чем на 30 %. Почему?

Факторинг – один из самых динамично развивающихся финансовых инструментов в B2B сегменте на российском рынке. Растущую динамику показывает как сегмент крупного корпоративного бизнеса, так и сегмент малого и среднего бизнеса. Текущий факторинговый портфель всех участников рынка составляет порядка 600 млрд рублей, и рынок еще далёк от своего насыщения.

За счёт чего это происходит? Если несколько лет назад в корпоративном сегменте факторинг в большей степени был инструментом для поставщиков, то сейчас факторинг все больше используется как инструмент по управлению кредиторской задолженностью для покупателей. Факторинговые компании и банки инвестируют в разработку решений по финансированию цепочек поставок (supply chains finance) для создания гибких и удобных решений для крупных корпоративных клиентов. Это позволяет решать такие задачи, как увеличение отсрочки платежа для поставщиков, получение ликвидности и обеспечение необходимыми средствами своих поставщиков. В корпоративном сегменте данные решения дают основной прирост рынка факторинга. Т.е. происходит трансформация и развитие инструментов факторинга от решений для поставщика к решениям для покупателя.

Рост рынка факторинга происходит из-за проникновения в большинство отраслей экономики, а также все большей популяризации факторинга как инструмента.

И в малом и в среднем бизнесе факторинг динамично растет. В данном сегменте факторинг развивается в большей степени за счёт технологий. Благодаря развитию технологий стало возможным в режиме реального времени заключение договора и его оформление, а также текущее обслуживание по факторинговой сделке. Теперь мы предоставляем удобное обслуживание клиентов из самых удаленных регионов, не имея в нем точки физического присутствия.

На каком сегменте специализируется компания «Открытие Факторинг»?

Мы развиваем универсальную факторинговую компанию как для крупного корпоративного сегмента, так и для сегмента малого и среднего бизнеса.

Когда четыре года назад мы основали компанию, мы хотели сделать самую технологичную факторинговую компанию в сегменте МСБ. При формировании стратегии мы исследовали опыт зарубежных компаний, специализирующихся на микрокредитовании в B2B сегменте и факторинге. И нам это удалось, «Открытие факторинг» действительно известно на рынке благодаря своим технологичным решениям по онлайн факторингу в сегменте МСБ. Сейчас у нас стоит задача сохранить нашу технологичность, но расширить ее на клиентский сегмент крупного корпоративного бизнеса.

Несколько месяцев назад мы анонсировали расширение сегмента факторингового обслуживания. Помимо клиентов сегмента малого и среднего бизнеса мы начинаем активно работать в сегменте крупного корпоративного бизнеса. В настоящее время банк «Открытие» активно развивает крупный корпоративный сегмент и, помимо традиционных банковских продуктов, мы видим востребованность факторинговых решений в данном сегменте.

В течение нескольких месяцев мы выбирали наиболее востребованные факторинговые решения для клиентов крупного корпоративного бизнеса, и уже сейчас они доступны нашим клиентам.

В каких отраслях наиболее применим факторинг?

Традиционно факторинг был популярным инструментов в сетевом ритейле. Но последние несколько лет все большее проникновение факторинга происходит практически во всех капиталоемких бизнесах. В нашем портфеле, помимо сетевого ритейла, особенно стоит отметить такие отрасли, как электроэнергетика, нефтегазовый сектор, машиностроение и телеком. Мы видим большой потенциал в сотрудничестве с компаниями данных отраслей.

А малый и средний бизнес, Вы продолжите работать с компаниями данного сегмента?

Доступ к ликвидности и скорость пополнения оборотного капитала — одна из главных и актуальных проблем малого и среднего бизнеса. Если у компании есть качественная дебиторская задолженность, то оптимальным инструментом будет онлайн факторинг, где можно получить финансирование под уступку дебиторской задолженности.

Технологии, применяемые нами, позволяют нашим клиентам сегмента малого и среднего бизнеса получать решения по факторингу за 24 часа и реализовывать финансирование уступленных поставок в режиме реального времени.

Все это стимулирует рост малого и среднего бизнеса и экономики в целом. Быстрый доступ к ликвидности и качественные онлайн-решения придали особое ускорение развитию факторинга в регионах. Во многом из-за того, что малый и средний бизнес стали использовать факторинг как необходимый инструмент, им удалось сохранить или приумножить достаточно большое количество рабочих мест. Помимо прочего в этом мы видим важную социальную роль нашей деятельности.

Вы достаточно много говорите про технологии, в какую сторону будет развиваться компания «Открытие Факторинг» с точки зрения технологий?

Компания «Открытие Факторинг» на протяжении всего периода существования использует лучший международный опыт компаний финтеха в своей деятельности. Уже сейчас на нашей факторинговой платформе возможно получение онлайн факторинга для всех клиентских сегментов, реализованы скоринговые процедуры оценки клиентов для экспресс запуска, подписания документов посредством электронной подписи, настроен обмен данными с крупнейшими компаниями через API. Разработаны удобные личные кабинеты как для поставщиков, так и для покупателей.

Мы планируем и дальше развивать интеграционные решения с дебиторами, а также реализовывать технологии бесшовного перехода с сервисами банка «Открытие».

Факторинг, который мы исповедуем, ближе к финтеху, чем к классическим банковским решениям, это означает, что мы делаем адаптивные технологичные ИТ решения для факторинговых клиентов в максимально короткие сроки.

Мы стремимся к тому, чтобы факторинг стал простым, понятным инструментом как для крупных корпоративных клиентов, так и клиентов сегмента малого и среднего бизнеса. Накопленные базы знаний компании позволяют нам конструировать продукты и настраивать их ИТ реализацию под конкретную задачу или клиента.