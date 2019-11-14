Посольство РФ попросило разъяснить слова британского генерала о конфликте с Россией

Российское посольство в Великобритании попросило разъяснений от британского МИДа слов начальника Штаба обороны генерала Николаса Картера о возможном военном конфликте с Россией, передает «Коммерсантъ». Новость публикуется на официальном сайте дипмиссии.

Ранее Картер заявил, что современная политика Москвы может привести к вооруженной конфронтации с Лондоном. В частности военный указал на то, что российское правительство содействует официальному Дамаску, а также поддерживает гуманитарные проекты в Африке. Данные действия в Лондоне считают угрозами безопасности.

На сайте российской дипмиссии поясняют, что в ноте, направленной в британский МИД, содержится требование пояснить российской общественности, насколько заявления Картера совпадает с позицией официального Лондона, сообщает РИА «Новости».

Ранее правительство Британии заблокировало минимум на один месяц, до выборов 12 декабря, доклад парламента страны об угрозе, исходящей от России. Документ объемом в 50 страниц был подготовлен парламентским комитетом по разведке и безопасности.