Приглашение на закрытую конференцию для крупного бизнеса – DIRECTUM Enterprise Forum

Приглашаем на закрытую конференцию для крупного бизнеса – DIRECTUM Enterprise Forum. Мероприятие пройдет уже в четвертый раз – 20 ноября в Москве.

В этом году DIRECTUM Enterprise Forum будет посвящен практике построения умных процессов. Откроет конференцию панельная дискуссия с участием Microsoft Rus LLC, Нестле Россия, APIBank, АО «Выксунский металлургический завод» о перспективных направлениях цифровизации и готовности предприятий к реальной трансформации.

В трех параллельных секциях компании-инноваторы поделятся опытом внедрения технологических новинок.

Цифровая бухгалтерия

«Кемеровский «Азот» расскажет о применении интеллектуальных сервисов для работы с товарно-материальными ценностями и платежными поручениями.

«Миррико» представит проект цифровизации бухгалтерского ОЦО: роль СЭД в деятельности центра, особенности интеграции с ERP-системой и организации финансового архива документов.

«Р-Фарм» подробнее остановится на процессах подготовки, согласования и подписания электронных авансовых отчетов.

«Сколково» даст экспертную оценку нормативным документам в сфере кадров, которые сегодня разрабатываются.

«Делойт» озвучит рекомендации при создании кадрового ОЦО: какие процессы уже можно переводить в цифровой вид, в чем преимущества и особенности использования технических средств.

«Локотех» затронет тему развития персонала и автоматизации оценки кадров, представит результаты проекта.

«Сургутнефтегаз» поделится опытом организации электронного долговременного архива и расскажет о технологических и методических особенностях его создания.

«ОДК-Авиадвигатель» представит результаты внедрения умного поиска и интеллектуальных инструментов для обработки документов, подготовки проектов резолюций и т.д.

К участию приглашаются руководители подразделений HR, ИТ, управлений делами, канцелярии и бухгалтерии. Регистрируйтесь на сайте мероприятия – def.directum.ru.