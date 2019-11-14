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План приватизации содержит немало «спорных» активов

Москва, 14.11.2019
Минэкономразвития официально внесло план приватизации на 2020-2022 годы. По поводу приватизации целого ряда компаний в правительстве собираются дискутировать.
#Приватизация
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#Анна Королева
  • План приватизации содержит немало «спорных» активов

Заместитель министра экономического развития РФ Оксана Тарасенко

Андрей Епихин/ТАСС

 

Что продать, а что оставить?

 

План приватизации на 2020-2022 годы внесен на рассмотрение в правительство Министерством экономического развития. Такое заявление сделала замминистра экономического развития Оксана Тарасенко, курирующая в министерстве тему приватизации, сообщило агентство «Интерфакс».

Согласно сообщению, в новый план из предыдущей программы на 2017-2019 годы перекочевали, в частности, «Совкомфлот», «Махачкалинский морской торговый порт» и НМТП. Заместитель министра указала также на наличие «спорных» компаний.

«Например, "Транснефть", "РусГидро" и "Россети" и РЖД сейчас не внесены в план, — сообщила она. — Но мы ряд из них рассматривали в самом начале подготовки программы. Если правительство посчитает нужным, оно включит их в новый план. По регламенту мы должны принять прогнозный план до конца года и, соответственно, все замечания должны быть сняты. Сняты они могут быть исключительно на уровне правительства РФ», — рассказала Оксана Тарасенко. «Очень важно нам всем понимать — сколько дивидендов приносит та или иная компания. Поэтому мы будем в правительстве еще обсуждать и с точки зрения этой корреляции: что стоит продавать, а что нам приносит хорошее бюджетное наполнение через дивиденды», — пояснила она логику дискуссии вокруг доработки плана.

Агентство «Интерфакс» напомнило, что Минфин при обсуждении нового плана приватизации предложил включить в него ряд крупных активов, в том числе «Аэрофлот», «Зарубежнефть», Государственную транспортную лизинговую компанию (ГТЛК), РЖД и телевизионную компанию «Первый канал». Но позже в интервью «Интерфаксу» Оксана Тарасенко сообщила, что ГТЛК и «Первый канал», скорее всего, в план приватизации включены не будут.

 

Бороться с закулисными деструктивными процессами

 

Госкомпании приносят хорошие дивиденды в казну согласно закону, подписанному президентом в апреле 2017 года и предписывающему платить дивиденды в размере 50% от чистой прибыли, отмечает эксперт Международного финансового центра Владимир Рожанковский. Однако, добавляет он, изучая все «за» и «против» следует учитывать, что если компания неэффективна и ее прибыль снижается, то в абсолютном выражении 50% могут оказаться меньше, чем 25% после ее акционерной трансформации. Чем более разнообразен и разнороден состав акционеров той или иной коммерческой структуры, тем более эффективной и прибыльной она должна быть, чтобы отвечать их совокупным интересам, говорит эксперт.

Так у РЖД, говорит Владимир Рожанковский, есть все веские причины стать, наконец, публичной компанией, но необходимо проводить серьезнейшее IPO, делать повсеместные роад-шоу в лучших традициях лучших времен отечественного фондового рынка. Есть ли у нас такая команда, несмотря на санкции? Наверное, считает аналитик, такую команду собрать можно, но необходима воля и дисциплина – то, чего в последнее время в инвестиционном секторе порой не хватает. Кстати, считает он, тут стоило бы начать с госбанков. Банки, рассказывает он, вынуждены постоянно конкурировать между собой и разрабатывать все более и более надёжные инвестпродукты.

С его точки зрения, и госпакет «Первого канала» следует однозначно рекомендовать в качестве одного из интересных вариантов приватизации с сохранением части контроля у государства. Это необходимо для его большей зрелищности и разнообразия контента, на которые в эпоху YouTube и тысячи частных онлайн-телеканалов есть колоссальнейший неудовлетворенный спрос.

Как осуществить по-настоящему эффективную приватизацию – отдельный большой вопрос, так как, шутка ли, отечественный фондовый рынок деградирует уже почти целое десятилетие, заключает Владимир Рожанковский. Всегда любой процесс легче предотвратить, чем бороться с его последствиями, но здесь мы имеем то, что имеем, так что надо хотя бы показать желание преодолевать такие последствия. Менеджмент компаний должен вновь вспомнить, как надо готовить международные роад-шоу, выдвигать ярких людей на публичные презентации и бороться со всеми закулисными деструктивными процессами, затрудняющими свободное и ликвидное обращение таких ценных бумаг на биржах мира: манипуляциями, сговорами, непрозрачностью, несвоевременным предоставлением публичной информации, инсайдерской торговлей и т.д.

 

Министерствам жаль активы

 

Приватизация преследует несколько целей, указывает руководитель группы аналитиков Центра аналитики и финансовых технологий Марк Гойхман. Прежде всего, бюджет озабочен привлечением дополнительных доходов от продажи госимущества. Предполагается, что это принесёт казне почти 18,5 млрд руб. в 2020-2022  годах даже без «спорных» компаний, не включенных сейчас в план. 

Кроме того, продолжает аналитик, привлечение в капитал компаний частных инвестиций может стать стимулом более динамичного их развития, повышения капитализации. Это окажется важным для значимых инвестпроектов эмитентов, привлечения не только акционерного, но и долгового финансирования. Наконец, поступление в обращение дополнительных  пакетов акций увеличивает масштабы отечественного фондового рынка, биржевой и внебиржевой торговли, в целом привлекает к данной деятельности множество крупных и небольших инвесторов, включая физических лиц.

При этом совершенно необязательно отдавать в приватизацию контрольный пакет акций. Во многих случаях речь идет лишь о расширении круга владельцев при сохранении ключевых позиций в компаниях у государства. Так, акции многих компаний уже обращаются на рынке, но оно сохранит доминирующий пакет даже при его уменьшении. Например, доля государства в корпорации «Россети» — 88%, «Транснефть» — 78,6%, «РусГидро» — 61%. 

Выбор конкретных компаний для приватизации рассматривается со многих позиций и с учетом разносторонних и порой противоречивых интересов участников, обращает внимание аналитик. В план для бюджета целесообразно включать активы, привлекательные для рынка при имеющейся и будущей конъюнктуре, от которых можно получить значимый доход.

С другой стороны, добавляет Марк Гойхман, есть во многих случаях ведомственные интересы, противоречащие стремлению Минфина получить доход. Эти позиции часто выражают министерства, которые стремятся сохранить больший контроль и возможные дивиденды от своих профильных предприятий. Поэтому, например, Минэнерго, по его мнению, против приватизации «РусГидро», «Россетей», «Транснефти», Минтранс – «Аэрофлота», а Минэкономики – РЖД.

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