Прогноз погоды на 3 дня: Россию накроет аномальный холод

В ближайшие дни большую часть нашей страны, где длительное время господствовала тёплая погода, накроет аномальный холод. По прогнозу синоптиков, уже до конца этой недели жителей Русской равнины ожидают сильные морозы и снегопады.

Погода в Алтайском крае. Синоптики предупреждают о 30-градусных морозах

По прогнозу синоптиков очень мощное похолодание в ближайшие несколько дней ожидается в Алтайском крае. Ещё вчера почти на всей территории региона держалась комфортная погода, а температурный фон здесь составлял 1-2 градусов ниже нуля. Однако уже в четверг столбики термометров в дневное время суток опустились до минус 10-12.

В ночь на 15 ноября в регионе воздух остынет до минус 23-27, в южных районах метеорологи прогнозируют минус 16-20. Днём в пятницу подморозит до минус 23-25, в южных районах будет чуть теплее – 13-15 ниже нуля. В отдельный районах края ожидается снег, на дорогах гололедица. Дискомфорт местным жителям доставит сильный северный ветер до 13 метров секунду. В ночь с 15 на 16 ноября в Алтайском крае, по прогнозу синоптиков, подморозит до минус 29-34, в западных районах – до минус 25.

Днём в субботу, 16 ноября метеорологи прогнозируют в западных районах минус 13-17 градусов, в Барнауле – днём минус 16-18, после полуночи – минус 30-32, преимущественно без осадков, на дорогах гололедица. Ветер восточный с порывами до 15 метров в секунду.

Прогноз погоды на 3 дня в Новосибирской области. Предупреждение МЧС о сильном похолодании и резком потеплении

Очень сильное похолодание ожидает жителей Новосибирской области, где всего за сутки температурный фон уже поменялся со вчерашних минус 2-4 до сегодняшних минус 14-16. Как объяснили синоптики, такое мощное изменение погодной обстановки связано с арктическим антициклоном, который хозяйствует на территории региона.

Основное похолодание придётся на юг западной Сибири, где, как раз находится Новосибирская область. Так, по прогнозу «Западно-Сибирского УГМС», в ночь на пятницу, 15 ноября температура ночью составит минус 22-25, днём в Новосибирске ожидается 19-22 ниже нуля, в пригороде – минус 28-30. При этом ближе к вечеру возможны снегопады из-за чего на дорогах будет очень скользко.

В свою очередь специалисты Росгидромета прогнозируют, что уже в воскресенье, 17 ноября, в регион вернётся тёплая погода – днём воздух прогреется до минус 5-3, выпадет снег.

В связи с сильными морозами в региональном Управлении МЧС напоминают, что собираясь на прогулку в лес или на рыбалку, нужно помнить основные правила безопасности: тонкий и пока ещё непрочный лёд сейчас только формируется на водоёмах, не имеющих течения. А на таких реках, как Обь, Бердь, Иня и других, а также на Обском водохранилище - пока ещё открытая вода.

Температурные качели в Свердловской области. Прогноз Гидрометцентра на 3 дня и предупреждение МЧС

В Свердловской области также похолодало уже сегодня. Ещё вчера, например, в Екатеринбурге было около нуля, а в четверг столбики термометров опускались днём до минус 10. Согласно прогнозу синоптиков уральского Гидрометцентра, в ночь на пятницу, 15 ноября в некоторых районах области станет ещё холоднее – минус 16-18. Однако днём в пятницу в регионе вновь потеплеет. В частности, на юге Свердловской области температурный фон составит от нуля до минус 6. При этом прогнозируются сильные осадки в виде мокрого снега и даже дождя, на дорогах ожидаются гололедные явления.

В субботу погодный маятник опять качнётся в сторону понижения температуры. Так, днём в субботу на юге области температура составит минус 5-8, на севере — минус 10-15. Прогнозируется юго-восточный ветер до 10 метров в секунду. В воскресенье минимальное значение температуры составит минус 10-12 градусов.

Пресс-служба регионального Управления МЧС предупреждает, что из-за температурных качелей возможно нарушение энергоснабжения, а гололёд может привести к увеличению количества происшествий на дорогах.

Погода в Москве. Точный прогноз синоптиков до конца недели

Погоду в российской столице до конца этой недели продолжит определять область повышенного атмосферного давления (758-760 мм ртутного столба), которая будет блокировать затоки арктического воздуха. Из-за этого температурный фон в Москве в ближайшие дни хоть и опустится на несколько градусов, но всё равно останется на уровне, превышающем климатическую норму для середины ноября.

В ночь на пятницу, по прогнозу синоптиков ожидается плюс 1-2. Днём 15 ноября прогнозируется переменная облачность, без осадков, воздух прогреется до плюс 3-4. Аналогичная погода будет в субботу, 16 ноября и воскресенье, 17 ноября. А холодные воздушные циклонические массы придут в регион не раньше 24-25 ноября.